Requisa en una alcaldía de Plottier: secuestraron marihuana, pastillas, alcohol casero e investigan a dos internos

El operativo se realizó en el sector de pabellones de la alcaldía de la comisaría 46 y finalizó sin personas heridas.

Una requisa general realizada este lunes en la alcaldía de la comisaría 46 del barrio Los Álamos, en Plottier, permitió secuestrar marihuana, comprimidos de origen no determinado y presuntas bebidas alcohólicas de elaboración casera que estaban ocultas en distintas celdas. Como resultado del procedimiento, dos internos quedaron imputados por una presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

El operativo fue llevado adelante por personal policial en el sector de pabellones de la unidad de detención y concluyó sin personas lesionadas. Además de las actuaciones judiciales, los internos involucrados serán alcanzados por las sanciones disciplinarias previstas en la normativa penitenciaria vigente.

Qué encontraron durante la inspección

Las sustancias secuestradas fueron sometidas a pruebas de orientación por parte del Departamento Antinarcóticos. Los análisis confirmaron que el material vegetal correspondía a cannabis sativa (marihuana).

En tanto, los comprimidos incautados no arrojaron resultados concluyentes, por lo que su composición deberá determinarse mediante nuevas pericias.

Si bien la cantidad de marihuana hallada fue reducida, desde la Policía remarcaron que la tenencia de estupefacientes dentro de un establecimiento de detención constituye una infracción grave.

Conflicto entre internos

Tras finalizar la requisa, el personal debió intervenir ante un conflicto entre internos alojados en la dependencia.

Como medida preventiva, uno de los detenidos fue trasladado a una celda individual con el objetivo de resguardar su integridad física y mantener el orden dentro del establecimiento.

Desde la fuerza señalaron que el procedimiento permitió retirar de circulación sustancias y elementos prohibidos, además de reforzar las medidas de seguridad y control en la unidad.

Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia, mientras avanza la investigación por la presunta infracción a la Ley Nacional N.º 23.737.