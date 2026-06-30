Trasladaron en vuelo sanitario a un trabajador petrolero: sufrió una herida en la mano y fue derivado a Neuquén

Un trabajador petrolero fue trasladado en vuelo sanitario desde el aeroclub de Rincón de los Sauces a Neuquén por una herida en una mano. El operativo de emergencia fue requerido por la empresa Techint. El operario sufrió un aplastamiento en su mano derecha y requirió ser derivado a la capital.

Según informó la municipalidad de Rincón de los Sauces, el trabajador se encontraba en el yacimiento Los Toldos cuando ocurrió el accidente y fue trasladado- en primera instancia- por el servicio de emergencias Synergy.

El operativo que se desplegó en el aeroclub de Rincón de los Sauces. Fotos: gentileza.

Desde el gobierno local detallaron en el aeroclub trabajaron de manera coordinada personal de Defensa Civil, Tránsito Municipal, efectivos policiales y bomberos voluntarios. De acuerdo a la información que accedió Diario RÍO NEGRO el inconveniente ocurrió en la tarde del lunes, entre las 16 y las 17.

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