“La virtualidad desiguala”, aseguran los Padres Organizados y piden clases presenciales

La provincia de Río Negro extendió las medidas de restricción hasta el viernes 11 de junio debido a la segunda ola de covid-19. Estás restricciones afectan el desarrollo de las clases presenciales en la zona del Alto Valle, considerada entre las regiones donde la tendencia en la curva de contagios de covid se mantiene elevada.

En Roca y en la región, según los parámetros del Ministerio de Salud, las clases continuarán en forma virtual durante el transcurso de esta semana.

Desde el Ministerio de Salud se aclaró que continúa suspendido el dictado de clases presenciales y de las actividades educativas no escolares presenciales en todos los niveles y modalidades.

Esta determinación provocó malestar en distintos sectores vinculados a la educación. El grupo Padres Organizados, se creó hace un tiempo y rechaza las medidas impuestas por el gobierno provincial que descartó la posibilidad del retorno de la presencialidad en los establecimientos educativos.

“La virtualidad desiguala y es realmente imposible”, sostiene Juliana Tamborini, una de las referentes del grupo Padres Organizados de Roca, que también se extiende a la provincia y la Patagonia.

“No hay un criterio coherente que utilice la provincia, no se entiende. En realidad las resoluciones que toman no se fundan en ningún criterio científico y estadístico concreto que las respalden. La Sociedad Argentina de Pediatría está diciendo casi todos los días que la falta de presencialidad en las escuelas es terrible y causa un daño irreparable en los chicos y chicas y no hay razón científica para suspender la presencialidad en las escuelas, porque no son un foco de contagio. Con protocolos la escuela es el lugar más seguro y el número de contagios en su interior es menor al 1 por ciento”, aseguró Juliana.

Por otra lado, sostienen desde el grupo de padres que según estudios realizados por referentes provinciales en educación y psicopedagogía que trabajan con estadísticas, aproximadamente el 30 por ciento del estudiantado tiene un acceso real a la educación, que incluye posibilidades de conectividad, acceso a recursos tecnológicos y también en términos de asistencia, de continuidad y acompañamiento familiar, todo esto hace al acceso.

“En realidad no hay estadísticas oficiales de quien tiene acceso y quien no a la continuidad pedagógica en forma virtual. Lo que se hizo fue un relevamiento propio y no llega al 30 por ciento”, expresó Tamborini.

Hace unos días se llevó a cabo una movilización en caravana de autos, rechazando las medidas adoptadas por el gobierno provincial. La convocatoria fue realizada por los Padres Organizados de Río Negro y la Patagonia.

“Desde el año pasado venimos trabajando con Padres Organizados y todo lo que sostenemos lo avalan datos científico. La protesta diaria es la manera de expresarnos y a través de las redes sociales llevamos a cabo una campaña para pedir por la presencialidad en las escuelas”, explicó.

“Que la escuela sea lo primero en abrir y lo último en cerrar" Padres organizados de Río Negro y la Patagonia

Entre los objetivos del grupo aparecen presentar un proyecto de ley para declarar esencial a la educación pública.

Al mismo tiempo destacan que solicitaron mantener reuniones con la gobernadora Arabela Carreras, funcionarios del Ministerio de Salud y Educación, concejos deliberantes y colegios de profesionales con los que buscan asesoramiento.

Acceso 30% de los estudiantes tiene acceso a la educación virtual en sus distintas modalidades.