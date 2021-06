Caso Videla: la familia está desesperada y al acusado le cuesta encontrar defensor

A tres meses de la desaparición del empleado judicial de Roca, Javier Videla, todavía no hay rastros de su paradero y al imputado de la causa, Antonio Colicheo, le cuesta encontrar un defensor que lo represente.

El viernes pasado familiares, amigos y compañeros de trabajo realizaron un bocinazo desde Tribunales por el centro de la ciudad en reclamo por la aparición del hombre de 43 años.

El principal sospechoso sigue sin confesar qué pasó la noche del 3 marzo luego de que fue a la casa de la víctima.

En cuanto a la búsqueda el Gobierno de Río Negro estableció una recompensa de hasta 1 millón de pesos para la persona de brinde datos fehacientes sobre el paradero de Videla. Sin embargo, hasta la semana pasada no se recibió ninguna información que orientara los rastrillajes.

Colicheo no solo se niega declarar, sino que además ha tenido problemas para encontrar un defensor. El que primero lo asistió fue el abogado Carlos Vila, pero luego el letrado dejó la defensa. A partir de ahí, el Estado tuvo que disponer de un representante oficial.

El problema fue que ninguno de los defensores de la Segunda Circunscripción accedió a representarlo. Fuentes judiciales señalaron que los abogados de Roca se excusaron de defender a Colicheo porque conocían a Videla.

Por este motivo, recién el mes pasado desde el Ministerio Público de la Defensa se contactó a defensores penales de la Cuarta Circunscripción de Cipolletti. La letrada que actualmente está asistiendo al imputado es Silvana Ayenao.

La recompensa

Natalia Videla, hermana del empleado judicial, recordó que hace un mes venían reclamando para que se fijara una recompensa. La mujer angustiada expresó que tienen la esperanza de que esto “ayude para encontrar a Javier ya sea por el interés al dinero o porque alguien tenga remordimiento de culpa”.

Señaló que la familia está afligida porque “Colicheo no quiere confesar. No tiene un rasgo de humanidad, no le interesa hablar de Javier ni tampoco de la mujer que encontraron muerta en Casa de Piedra”. Elsa, la madre de Videla, también pidió desesperada que el imputado hable.

Colicheo no quiere confesar, no tiene un rasgo de humanidad, tampoco habla del cuerpo de la mujer" Natalia Videla, hermana de Javier Videla

“Teníamos la esperanza de encontrarlo cerca del cuerpo de la mujer hallada en Casa de Piedra pero no fue así, estamos caminando a oscuras”, manifestó Natalia.

Sobre la recompensa remarcó que es real. “En algunos sitios de Facebook dicen que es mentira para que la gente hable, pero el dinero es real, está bajo un decreto”, sostuvo.

Quienes puedan brindar datos que resulten de utilidad para la causa, pueden comunicarse a la línea de fiscalía 2984 231271 o a la comisaría más cercana.