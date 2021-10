Lanzaron oficialmente la Feria del Libro de Neuquén, pese a la queja de los libreros

Esta mañana, el intendente Mariano Gaido y el gobernador Omar Gutiérrez lanzaron oficialmente la edición VIII de la Feria Internacional del Libro de Neuquén “Marcelo Martín Berbel”. El slogan en esta oportunidad es “seamos libres por los libros” y la entrada, como siempre, será libre y gratuita. El evento se desarrollará entre el jueves 7 y domingo 10 de octubre, de 14 a 24. La reapertura del Museo Nacional de Bellas Artes de la capital neuquina llegó justo a tiempo para ser la sede del encuentro.

En la presentación, el jefe comunal anunció que no solo la entrada será libre y gratuita para el público sino que “los 80 expositores que van a estar participando de la Feria del Libro no van a tener que pagar absolutamente nada, va a ser gratuito”, negando así la denuncia realizada por libreros de Neuquén respecto a que no fueron invitados a tiempo a participar de la feria.

También estimó que se espera la presencia de más de 150 mil personas en los 4 días de evento. “Quiero invitarlos a todos los vecinos y vecinas, a las familias de Neuquén y toda la región. Tienen que llegar al Museo, tienen que acercarse a este lugar a disfrutar de este evento de jerarquía”, dijo.

Gaido aseguró que la realización de la feria es una decisión que se inscribe dentro del programa Neuquén Activa y apunta a apoyar a los feriantes, los escritores y a la economía privada de la ciudad. Contempló que “la ciudad de Neuquén es la capital que más crece del país”.

"Que se realice la Feria del Libro debería ser una alegría, una oxigenación a nuestras economías familiares. De la manera que viene planteada la edición 2021 en Neuquén Capital, nos genera una profunda tristeza", aseguraron al respecto una decenena de libreros de la provincia al señalar que la falta de organización previa no les permitirá participar de esta edición de la Feria del Libro.

El gobernador, Omar Gutierrez, felicitó al intendente "porque esta continuidad permitió que incorpores nuevos dispositivos para el disfrute, poniendo en valor nuestros recursos y talentos".

Además, Gutiérrez declaró fervientemente en la presentación que “la pandemia no es económica” y señaló que esto se demuestra con los índices de permanencia de la gente en la provincia. “Neuquén es un ejemplo en apuntalar, en coordinar, en encontrarnos en eventos como estos que buscan de la mano de la cultura afianzar y promover nuestro desarrollo”, afirmó.

"Estoy muy feliz de estar aquí, de estar inaugurando estas ferias que se fueron convirtiendo en la visibilización más de nuestra cultura y un atractivo más para el desarrollo del turismo", completó e insistió en que se siga utilizando barbijo y se mantengan las costumbres y hábitos de cuidado en relación al covid-19.

El Secretario de Cultura , Deportes y Actividad Física de Neuquén, Mauricio Serenelli, expresó que “esta feria no tiene un tinte político”, y explicó que en ediciones anteriores, de acuerdo a las características políticas del gobierno se decidía quienes eran los que podían ser expositores de la feria, pero que en esta oportunidad la convocatoria es totalmente libre.

También durante la presentación, Gaido volvió a confirmar que la Fiesta de la Confluencia se desarrollará en el mes de febrero y aseguró que en los próximos días se darán a conocer las fechas además de cómo va a ser el trabajo con los artistas.

Qué habrá en la VIII Feria Internacional del Libro de Neuquén

Habrá un sector gastronómico, una plaza blanda para niños y un sector para espectáculos al aire libre en el que se programarán diversos géneros y artistas musicales. Se dictarán charlas, habrá presentaciones, actividades lúdicas, talleres y exposiciones.

Como siempre, la feria contará con reconocidos escritores que serán los principales atractivos de la grilla. Para este año se convocó a Jorge Bucay, Felipe Pigna, Bernardo Stamateas, Jazmín Riera, Miguel Rep, Augusto y Mateo Salvatto, Pablo Bernasconi, Diego Golombek, Marcelo Larraquy, Olivia Gallo, Mauro Libertella, Florencia Canale y Gabriela Saidón. En los próximos días, se anunciará la grilla de actividades por día y horarios, informaron desde la Municipalidad.

En el ingreso al evento estarán detallados todos los protocolos sanitarios y cómo será la circulación dentro de la zona de exposición, ya que será en una sola dirección para evitar la aglomeración. Se contará con una globa con una altura central de nueve metros y con una entrada de diez metros. “Esto va a permitir una mayor circulación”, aclaró Serenelli.