Las bicicletas volvieron a rodar y los bicicleteros suman trabajo

El permiso de las salidas recreativas en bicicleta que comenzó a regir esta semana en Bariloche volcó a las calles un importante número de rodados. Entre los usuarios hay deportistas y también personas que la usan para llegar a su trabajo.

Esta última variante se vio acentuada por el paro de transporte público, pero no todos pudieron aprovecharla porque la habilitación de bicicletas fue con estricto apego a la regla del DNI, que sólo permite salir a los que tienen número par o impar en días alternativos.

Otro condicionante fue el clima, ya que hubo frío, algo de lluvia y días muy ventosos.

Vanesa Tolosa es guía de turismo, está sin trabajo, y tanto el martes como ayer aprovechó su DNI para salir con la bici a “hacer un poco de ejercicio”, como acostumbraba antes de la cuarentena.

Dijo que su primera idea era subir al cerro Catedral, un clásico para los ciclistas, pero desistió para cuidar la salud, “por que en la bajada se toma mucho frío”. Optó por un recorrido “más plano” y desde Virgen de las Nieves desvió hacia el lago Moreno.

El grupo "Bicicletas por la Vida" estuvo entre quienes impulsaron la posibilidad de que se autoricen las salidas en bicicleta. Foto: Alfredo Leiva

“Si uno tiene la ropa adecuada se puede subir a Catedral, pero si no está el riesgo de terminar en la guardia, que es lo que no queremos”, explicó. También dijo que había cruzado “bastante gente en bicicleta en plan de ir a trabajar”.

Entre quienes impulsaron durante semanas la posibilidad de que se autoricen las salidas en bicicleta estuvo Ignacio Acuña, habitual corredor e integrante del grupo “Bicicletas por la Vida”.

Dijo que también anduvo por Catedral en los primeros días, encontró “bastante gente en bici, que sale a entrenar o simplemente a pasear”. También vio “grupos de adolescentes que andaban todos juntos” y les advirtió que no lo hagan, porque podría motivar una “vuelta atrás” en la resolución habilitante. El municipio advirtió que se permite el uso en bicicletas con una distancia no menor a diez metros entre una y otra.

Acuña dijo que están “contentos con el resultado” que se observó en las calles desde el lunes y también con al evidencia de que “mucha gente usa se decide a usar la bici como medio de transporte”. Aunque aclaró que entre estos últimos es común ver ciclistas sin casco, algo que no ocurre con los deportistas. Y le preocupa que por esa falta la municipalidad restituya la prohibición. Otra de las exigencias es el uso permanente de barbijo o tapabocas.

Según Acuña, recibieron críticas por el “privilegio” de los ciclistas frente a las personas que quieren salir a correr, y todavía no está permitido. Reconoció que es una discriminación sin demasiada lógica y la idea es que pronto puedan habilitar a todos. También dijo que en la reunión que mantuvieron con el intendente surgió la paradoja de que los niños necesitan salidas recreativas y si sólo se permite la bicicleta aquellos que no la tienen están en desventaja.

El comercio de bicicleterías también sintió el cambio, aunque no todos están abiertos al público. En el kilómetro 12 de Bustillo funciona la bicicletería “La Vieja Estación”, cuyo titular Alejandro Méndez, colocó un teléfono de contacto en la puerta y sólo hace trabajos a pedido y a puertas cerradas. “No está clara la regla para nuestra actividad y prefiero trabajar así para que no me multen”, explicó.

Dijo que en los últimos días notó una mayor demanda “incluso de gente que no andaba en bicicleta” y lo llama para reparar un rodado que tenía en desuso. Todo con la idea de “salir un poco”. Sólo el miércoles Alejandro recibió diez encargos de trabajo, algo que era impensable unos pocos días antes.