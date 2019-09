Las colectoras llegaron para quedarse en la política neuquina

Las eclosión de las listas colectoras demostró que es una forma de medir el peso electoral de cada agrupación que, en la teoría clásica de la democracia pefecta deberían medirse en internas.

En la Justicia provincial aún no hay una opinión formada respecto al tema aunque aducen que deberá existir un mecanismo de regulación. Es que en Plottier hubo una sobreutilización del mecanismo con 9 candidatos a intendentes con su propia lista madre de concejales y veinte listas colectoras. La colectora del Frente de Todos sacó más votos que la lista raíz del Frente Neuquino y Gabriel Valenzuela pidió ir de concejal pero la justicia le dijo que no y le diola banca a Andrea Tubio. En la ciudad de Neuquén no se llegó a un conflicto judicial pero estuvo al límite: en la pantalla de la boleta única electrónica había 15 casilleros con el mismo candidato.

“Los politólogos no somos amigos de las colectoras porque fragmenta la representación legislativa y luego hace trabajosa y complicada la obtención de mayorías”, dijo María Esperanza Casullo.

Interpretó que se trata de una forma fragmentada y tal vez desorganizada de resolver la representación. Se preguntó, cómo podría haber hecho el MPN para hacer una sóla boleta de concejales con intereses tan distantes como las dos vidas y la de Adrián Urrutia militante de la diversidad. “Entonces los hace competir a todos a ver quién logra llegar”, dijo.

El licenciado en Ciencias Políticas, Santiago Montórfano, opinó que “si no hubiesen habido colectoras el MPN ganaba igual porque los electores votan al que encabeza la lista para el Ejecutivo, estamos un país hiperpresidencialista”. Habló de la institucionalización del “chantaje” en relación con la presión de sectores internos para formar parte de la representación política que llegan al uno o dos por ciento del total de votos por lo que no pueden ingresar a la distribución proporcional. En Neuquén el único que logró sortear la valla proporcional fue Camilo Echevarría de una colectora de deportistas.

Dos datos 5 concejales por colectoras en los 13 nuevos ediles que tendrá Gloria Ruiz en Plottier. 1 colectora se presentó para el Concejo el candidato del PJ pero no logró ingresar en Rincón de los Sauces.

Casullo sostuvo que hay casos puntuales como en San Martín de los Andes donde el candidato del MPN se alzó con la intendencia pero Cambiemos y Unidad Ciudadana sacaron un concejal más cada uno.

“Fue un año donde se votó tres veces distinto, la gente no vota ideológicamente”, evaluó uno de los que diagramó la estrategia del MPN en la ciudad de Neuquén. Diagnosticó que se valora los proyectos y leyó que a partir de abril comenzó a notarse con mayor fuerza la crisis económica y que “no estaba en la agenda de los intendentes hablar de trabajo o vivienda” y entendió que ese fue un acierto del candidato. Concluyó que “la elección se gana antes de empezar, en el armado político, y en vez de romper el MPN sumó colectoras y el otro candidato rompió la lista y tuvo altibajos”.

En Plaza Huincul hubo un abanico de colectoras que utilizó el MPN, que ganó, el Frente Neuquino, que perdió, y Compromiso de Gustavo Iril. El único que logró llegar a una banca fue Bruno Porco quien es conocido por su actuación política previa en el Deliberante.

Pero fue en la localidad de Plottier donde hubo una sobreutilización del sistema de colectoras, habia un candidato cada 500 habitantes. ¿Qué resultado hubo?

En un Concejo Deliberante de 13 integrantes en Plottier, el partido que conduce el intendente Andrés Peressini logró 4 bancas propias y 2 de las colectoras (Plottier Fuerza y Compromiso, y Evolución).

El MPN logró 3 bancas propias y una por la colectora espejo Unión Popular - Unidos por Plottier.

Luego el macrismo accedió con 2 bancas, una propia de Nuevo Plottier y la colectora Movimiento Ciudadano Activa.

Consiguió también una banca la lista de de concejales del Frente de Todos, colectora del Frente Neuquino, que no logró una banca por su lista propia.

La sobrepoblación de las pantallas para imprimir el voto y el caso singular de Plottier donde la colectora sacó más votos que la lista raíz, fueron las primeras grietas del nuevo código electoral que se aprobó con cierta premura, en las que tuvo que intervenir el poder judicial. ¿Habrá más?

Cómo se cocinó la ley electoral

El cambio de la ley electoral fue una de las promesas de campaña del gobernador Omar Gutiérrez que tuvo consonancia con el aire renovador en relación al tema que le imprimió la gestión de Mauricio Macri. Gutiérrez logró que se aprobara, con cambios, pero el presidente fracasó.

El proyecto original que envió el Ejecutivo provincial prohibía las colectoras y espejo. En la Legislatura era dificultosa la negociació con los diputados que habían ingresado por listas colectoras que se transformaron en un dolor de cabeza para la presidencia del bloque oficialista.

La prohibición ni siquiera se discutió en comisión, se la sacó del proyecto original, y fue una de las prendas de negociación para que el proyecto avanzara y se pudiera mostar al presidente el grado de adhesión de la gestión neuquina a sus directrices políticas. El 14 de diciembre de 2016 se aprobó la Ley N° 3053, que fijó las nuevas bases del sistema electoral. Obtuvo el voto de 22 diputados de 8 bloques políticos, casi 2/3 de la Cámara. Implementó el sistema de Boleta Única Electrónica,

El proceso de reforma estuvo en la agenda de la comisión de Asuntos Constitucionales durante 10 reuniones, que se firmó despacho el martes 29 de noviembre y que 2 semanas -13 y 14 de diciembre- se trató en el recinto, según había informado el titular de la comisión, Mario Pilatti.

Hubo debate porque se trató el pedido del Frente Para la Victoria de incorporar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias como instancia previa a la elección generar. El oficialismo y sus aliados se opuso a que se habilitaran primarias.

La excepción

En Rincón de los Sauces sólo llevó lista colectora el candidato del Partido Justicialista, Juan Maldonado. Lo acompañó el Frente Grande, que propuso una nómina de concejales que le sumó 1.000 de los 3.000 votos que logró en total, pero que no fueron suficientes para que se quedara con una banca.

El candidato de Rincón Posible, José Quintero, usó la opción de llevar una lista espejo de la CC-ARI con iguales postulantes a concejales que aportó 343 votos de los más de 800 que cosechó el espacio político.

De las siete bancas del Concejo Deliberante quedó entre el PJ (1), el Frente Neuquino (1) y el MPN (5), estos dos últimos con lista única en el cuarto oscuro.