Las dudas de Boca y River de cara al Superclásico del domingo

Faltan solo dos días para el Superclásico que definirá quién avanza a las semifinales de la Copa de la Liga Profesional y los dos equipos mantienen dudas, especialmente en la defensa.

En Boca, Marcos Rojo se podría meter en el equipo titular en lugar de Lisandro López para acompañar a Carlos Izquierdoz en la zaga.

La dupla Izquierdoz - López no tuvo malos rendimientos pero el DT apostaría por la experiencia del ex Manchester United. El otro que podría ingresar en el fondo es Emmanuel Más, para reemplazar a Frank Fabra, de bajo nivel en los últimos encuentros. La línea de cinco que utilizó Miguel Ángel Russo en el último Superclásico no estaría dentro de las consideraciones.

El que sí jugaría con cinco atrás es River. Gonzalo Montiel está casi descartado por una lesión muscular y la duda pasa por Milton Casco o Alex Vigo. Paulo Díaz y Héctor Martínez se afianzaron y el tercer central sería Jonatan Maidana, uno que conoce de este tipo de batallas.

En la ofensiva, los dos entrenadores no sorprenderían y saldrían con los nombres en los que han confiado recientemente.

Carlos Tévez, Sebastián Villa y Cristian Pavón formarían el tridente de ataque en el Xeneize. En el Millonario, con Matías Suárez totalmente recuperado, la dupla sería con Rafael Santos Borré. El domingo, a las 17:30, será la hora de la verdad.