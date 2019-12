Las Fiestas movilizaron unos 70 mil pasajeros en la terminal de Neuquén

Las fiestas de fin de año suelen ser una buena oportunidad para dedicarle tiempo a la familia y a los amigos, tiempo que escasea a lo largo del año por las actividades y responsabilidades que son parte de la vida cotidiana.

En estas fechas, la Estación Terminal de Ómnibus de Neuquén (ETON) suele ver partir a miles de neuquinos que aprovechan la Navidad y el Año Nuevo para tomarse unas mini vacaciones o visitar a sus familiares.

Pero no están sólo los que se van sino también los que llegan para quedarse algunos días en la ciudad o para seguir luego rumbo hacia las localidades del interior de la provincia.

Desde el jueves 19 hasta el martes 24 de diciembre, al rededor de 45.000 pasajeros pasaron por la terminal de ómnibus, según los datos que informó la administración de Parada Liniers S.A., empresa a cargo de la concesión. Fueron unos 1.514 los servicios que partieron hacia diferentes destinos, contando los interurbanos y los de larga y media distancia.

El gerente de la firma, Luciano Fernández, remarcó que en Año Nuevo el movimiento en la terminal suele ser aún mayor. Enfatizó que el primero de enero muchas personas inician sus vacaciones, por lo que se dispuso reforzar algunos destinos, entre ellos Buenos Aires (con cinco refuerzos diarios), Mendoza, San Juan, Córdoba, Tucumán y Paraná.

Detalló que entre el viernes 27 y ayer partieron 817 servicios que equivalen a 24.000 personas.

Explicó que en general durante Año Nuevo suelen pasar por la terminal mayor cantidad de pasajeros. Sin embargo este 2019 los números de fin de año se acercarán a la misma cifra que los de Navidad. Uno de los motivos fueron las movilizaciones en Mendoza (por la modificación de la ley 7.722 que ayer se derogó) que obligaron a suspender siete servicios entre ambas ciudades. Cada unidad transporta unas 40 personas.

En términos generales, las líneas de distancia media son de las más requeridas. Fernández manifestó que, pese a que el movimiento interprovincial “es asiduo” durante todo el año, en estas fechas se incrementa notablemente. “Tenés mucha gente que reside en Neuquén capital, en Plottier o en Centenario y vienen a la terminal para trasladarse a diferentes puntos de la provincia”, explicó. Señaló que Chos Malal es una localidad muy concurrida, al igual que las comunas de la comarca petrolera como Rincón de los Sauces, Zapala, Cutral Co y, aunque con menor incidencia, Añelo.

Entre estas ciudades y la capital neuquina se genera un flujo constante, entre personas que parten y otras que llegan a visitar a sus familias. Pero también ocurre lo mismo con ciudades de otras provincias. El gerente de la empresa concesionaria indicó que muchos pasajeros vienen a Neuquén desde Buenos Aires, Mendoza y Chile.

Añadió que en el último año hubo un aumento de usuarios de micros “de la región cuyana”, principalmente desde San Juan. Explicó que “se da en paralelo a una merma en el caudal de pasajeros de Buenos Aires y Córdoba, en donde hay un flujo aéreo más importante con Aerolíneas Argentinas o Flybondi, que le restan usuarios a los micros”.

Sin embargo, no todos los que vienen se quedan en la ciudad para celebrar las fiestas. “Neuquén es un centro de distribución. Los que vienen tienen el objetivo de irse a otro lugar o visitar a la familia”, sostuvo el secretario de Turismo y Desarrollo, Diego Cayol.

En concordancia, Fernández señaló que vienen muchos jóvenes de mochileros, que arriban a la capital y emprenden viaje hacia la cordillera. Pero, no sólo aquellos que provienen de otras provincias eligieron esta opción. Los mismos neuquinos aprovecharon las localidades del sur para despedir y comenzar un año nuevo.

En datos 45.000 pasajeros pasaron por la terminal de ómnibus durante los días previos al 24 de diciembre. 1.514 fueron los servicios que partieron desde Neuquén hacia otros destinos.

Según los datos de la ETON, en esta oportunidad el principal destino es San Martín de los Andes. Le sigue Caviahue y luego la clásica Villa La Angostura.

Para los que optan por la playa, Fernández mencionó Las Grutas es la más elegida ya que es la más cercana, aunque también están los que escogen viajar un poco más y llegar hasta Mar del Plata.

Respecto al año anterior, Fernández no observó, en líneas generales, un aumento del caudal de pasajeros, aunque si sostuvo que los micros parten llenos hacia sus destinos. Señaló, por otro lado, que a diferencia de años anteriores, no se aplicaron muchos refuerzos, pero explicó que no se debe necesariamente a una disminución de viajeros, sino que tiene que ver con las políticas de cada empresa de transporte.

El Municipio neuquino apuesta al turismo local

El secretario de Turismo y Desarrollo de la Municipalidad, Diego Cayol, señaló que “Neuquén es un centro de distribución”. Ello quiere decir que, en general, las personas que llegan a la ciudad lo hacen para luego trasladarse a otras localidades. Sin embargo, no hay que soslayar a quienes se quedan por temas laborales o para visitar a familiares y amigos.

Cayol enfatizó, de todas formas, que hay que prestarle mucha atención al turismo local: “la actividad turística le deja a Neuquén, por año, alrededor de 2.300 millones de pesos”. Como la nueva gestión asumió recién el 10 de diciembre, Cayol señaló que aún no hay actividades concretas para incentivar el turismo en las fechas festivas. Pero sí pudo confirmar que algunas acciones nuevas comenzarán a desarrollarse a partir de enero.

Señaló que se volverán a realizar las visitas guiadas a la confluencia, luego de las 18 horas, para que la gente pueda caminar sin el calor agobiante. Agregó que, además, se retomará el Tour Histórico Cultural, que saldrá a las 10 de la mañana desde la Oficina de Informes en el centro de la ciudad y realizará un recorrido de dos horas por los principales hítos históricos.

Adelantó que están trabajando en conjunto con la empresa Vía Bariloche para concretar un city tour. Explicó que “la idea es establecer dos colectivos con techos descapotables que recorran diferentes puntos de la ciudad”. Aunque todavía no hay fecha concreta, el secretario indicó que planean comenzar a mediados de enero. Cayol añadió que el objetivo será reforzar los recursos turísticos como las bardas, la costa del río y los elementos paleontológicos.

La repercusión de los vuelos low cost

El gerente de la empresa concesionaria de la terminal de ómnibus de Neuquén, Luciano Fernández, reconoció que hubo una merma de pasajeros desde Buenos Aires y Córdoba. Explicó que se debió al crecimiento de los servicios aéreos.

Como contrapartida destacó el aumento de los usuarios provenientes de la región cuyana, principalmente de San Juan.

Según los datos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), durante los primeros once meses del año pasaron por el aeropuerto internacional Presidente Perón 1.106.000 viajeros, un 20% más que en 2018 y un 72% más que en 2015.

Las últimas cifras de noviembre establecieron que transitaron por la estación aeroportuaria de esta capital 102 mil pasajeros. El número representa un 16% más que en el mismo mes del año pasado.

La novedad fue el incremento de los vuelos en las líneas low cost, ya que como consecuencia de esto Neuquén, recibió a lo largo del año un total de 220 vuelos que sumados a los 852 vuelos tradicionales totalizan unos 1.071.