Las frases de Alberto Fernández en la conferencia de prensa

-''Llevamos muchos días desde aquel en el que les hablé de esta batalla difícil, porque se trata de una enfermedad que no se puede prevenir o curar. Viendo lo que ocurría en Europa y otras latitudes, fuimos preparándonos con los gobernadores para enfrentar la situación''.

-''Dicen las encuestas que uno de cada cinco argentinos no está conforme con los mecanismos de cuarentena y aislamiento. Y yo los entiendo porque el 100% hubiéramos querido no tener que aislarnos, disfrutar de nuestra vida cotidiana y que la economía estuviese funcionando mejor de lo que estaba, esa era la ilusión que traje el 10 de diciembre cuando llegué al gobierno''.

-''Han pasado seis meses desde que asumimos, al igual que Axel y Horacio. Nos tocó lo más difícil que es enfrentar la pandemia. Uno nunca sabe cuándo derrota al coronavirus. Parece que la cosa se tranquliza, vuelve a aparecer y hoy se reproduce más rápido que al inicio de todo esto. La razón es que aumentó la circulación humana, porque la transmisión del virus se potencia cuando eso ocurre''.

-''Sabíamos que íbamos a tener el problema focalizado en los centros urbanos, donde la densidad demográfica es más clara. Sabíamos del riesgo en AMBA. En términos demográficos es una sola cosa, más allá de la división que significa la General Paz. Hoy el 97% de los casos que se detectan son de AMBA y en los últimos 20 días la velocidad de los contagios es llamativa. Los casos aumentaron en un 147% y en el mismo tiempo los fallecidos aumentaron un 95%. Objetivamente esto podía pasar y estábamos preparados para hacerle frente. Lo cierto es que, como les dije el primer día, necesitábamos ganar tiempo para mejorar el sistema de salud y pueda atender a todos. Tenemos que frenar esa aceleración para que los argentinos tengan esa atención que merecen''.

-''Para muchos esto que estamos resolviendo es prolongar un problema que tiene consecuencias económica, yo lo se. Pero quiero serles franco: dice el Banco Mundial, no Alberto Fernández, que es la crisis económica más grave desde 1870. Y no habla de Argentina, habla de un mundo''.

-''Alberto Fernández nunca se enamoró de la cuarentena. Es el único remedio que conocemos. De lo que estamos enamorados es de la vida y por eso la cuidamos tanto. Nos pesa que mil personas ya no estén entre nosotros''.

-''El esfuerzo que hicimos no fue inútil. Sin ese esfuerzo, todo hubiera sido más grave. Si no hubiésemos creado los hospitales, hoy el sistema estaría colapsado. Si Axel y Horacio no hubiesen hecho sus esfuerzos para detectar casos y aislar infectados, otro serían los resultados''.

-''Les pido que entiendan que no tenemos que enojarnos con el remedio sino con la enfermedad. Lo que nos pasa es por la pandemia, no por el aislamiento. No poder abrazar al ser querido nos enoja y nos pone mal, pero estamos cuidando la vida. La economía se deteriora, pero en algún momento se recupera. Pero los mil argentinos que nos dejaron, no se recuperan. Y por ellos no podemos dejar que ese número crezca sin que hagamos algo. Este no es el esfuerzo de un gobierno, es un esfuerzo de todos ustedes''.

-''Sepan ustedes que hoy América Latina es el epicentro de la pandemia. Empezó en China, siguió en Europa, se fue a Estados Unidos y llegó a América Latina. Desde el 20 de marzo hemos logrado contender el número de contagios. La tasa de incidencia dice que Brasil, Perú y Chile padecen esta situación. Si Argentina hubiese seguido el ritmo de Brasil, tendríamos 10.000 muertos. Es decir que el esfuerzo tuvo sentido. Chile tiene un tercio de habitantes que Argentina y acumula 10 veces más fallecidos por cada 100 mil habitantes''.

-''El Fondo Monetario Internacional informó sobre la caída del PBI de cada país en la pandemia. La mayoría de los países liberaron antes que nosotros en cuanto a la cuarentena y los porcentajes negativos son más o menos similares. La diferencia está en la cantidad de muertos porque tienen muchos más que nosotros. El problema económico no es la cuarentena, es la pandemia. Cuando vemos la cantidad de fallecidos respecto de otros países, la cuarentena toma sentido''.