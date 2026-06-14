Una reunión, un rechazo y el eco de dos salidas

La hermeticidad con que se manejó la información previa fue dejada de lado después y la imagen que acompañó el momento privilegió la institucionalidad.



El lunes pasado el gobernador Alberto Weretilneck y la intendenta de Roca, María Emilia Soria, se reunieron en Cipolletti y pusieron una pausa a una escalada de tensiones que amenazaba con meterlos de lleno en la campaña política, cuando aún no está definida la fecha de votación.



La intendenta Soria y algunos de los alfiles del gobernador habían protagonizado fuertes cruces por temas como la Ruta 22 o la falta de fondos para obras en la ciudad.



Esos cruces derivaron, semanas atrás, en la ratificación de la jefa comunal roquense de que será candidata a gobernadora y el pedido posterior de una audiencia con el gobernador.



Después de varias solicitudes desde el municipio de Roca, el encuentro se concretó: el trabajo conjunto por el futuro de la ciudad fue el mensaje posterior consensuado.



En la reunión hubo detalles sobre el plan de obras de agua clave para la ciudad que anunció el gobierno provincial, y también datos sobre cómo va el proceso de traspaso de la Ruta Nacional 22 a la órbita provincial.



En el plano político, una fuente cercana a la intendenta de Roca negó a Río Negro la posibilidad de una tregua o un pacto de no agresión. Pero remarcó que ambos protagonistas de la reunión coincidieron en la necesidad de no transitar el camino de las agresiones.



Dos días después del encuentro entre la jefa comunal y el mandatario provincial se desarrolló el otro eje que marcó la semana política de Río Negro.



El vicegobernador Pedro Pesatti había autorizado la conformación de dos nuevos bloques legislativos, referenciados en Aníbal Tortoriello por un lado, y en La Libertad Avanza de Enzo Fullone por el otro.

En reunión de Labor Parlamentaria del miércoles, previa a la sesión del jueves, Juntos Somos Río Negro logró, con una solución intermedia, bloquear la conformación de esos nuevos bloques.



El acta que se firmó habló de una “mayoría” que se oponía al reconocimiento.



“La política arregló un problema político”, dijo una fuente legislativa del oficialismo a este diario.

Un día después Weretilneck salió a defender la postura de su bloque. “Políticamente pueden agruparse de la manera que quieran, pero legalmente es la que eligieron los rionegrinos cuando eligieron esta Cámara”, remarcó.



Fuentes de la LLA dijeron a Diario RÍO NEGRO que la decisión no implica una censura a la formación del bloque y que continuarán trabajando para su constitución en los próximos meses. No vieron su situación como similar a la de los legisladores de Creo Río Negro, cuyo bloque es resistido con fuerza desde el gobierno provincial.



La decisión que se tomó en Labor Parlamentaria también sirvió para enfriar por ahora los posibles efectos de la salida del bloque oficialista de los legisladores barilochenses Marcela González Abdala y Daniel Sanguinetti, quienes se fueron cuestionando la dirección del partido y la cercanía de Weretilneck con el intendente de Bariloche, Wálter Cortés.



Esta semana, en Bariloche, Weretilneck y Cortes, volvieron a mostrarse juntos y se propinaron elogios mutuos, aunque dijeron que “no es tiempo de la política”.



Sin embargo, a nadie escapa el valor estratégico de Bariloche y el intendente de la ciudad es uno de los más codiciados para las elecciones del año que viene. Y la salida de Sanguinetti y Abdala y sus posibles destinos reconfigura en parte el peso de los partidos en la ciudad cordillerana, la más poblada de la provincia.



Tanto desde el peronismo como desde LLA plantearon una crisis del oficialismo tras la partida de los legisladores mencionados. Y plantearon un escenario con más sangría de oficialistas.