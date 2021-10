Si por la pandemia cambiaron en forma abrupta la medicina y el turismo eso se refleja en la asistencia a viajeros.

Hace unos años representaban un componente más de un viaje, hoy pasaron a ser un valor fundamental.

“A partir del Covid-19 nos encontramos con un viajero atento, consciente, responsable y muy informado, que pone su salud por sobre todo, sin importar su edad, sexo ni nacionalidad. Hoy la cobertura no es una opción, es una obligación autoimpuesta por el propio viajero, más allá los destinos que la exigen como condición de ingreso”, dice Diego Barón, responsable regional de Marketing de Universal Assistance, una de las empresas líder del sector.

“En este contexto, y además de pasar a ser preponderantes, las coberturas cambiaron totalmente su forma, su esencia incluso, hasta transformarse en un servicio tecnológico, además de médico, claro”, agrega.



En primer lugar, se debe destacar que la manera en que los médicos se relacionan con sus pacientes desde el comienzo de la pandemia se modificó radicalmente. En tal sentido, la tecnología -que ya estaba en escena- se volvió vital ante la necesidad de evitar los contactos físicos.



De esta manera el celular a través de las llamadas tradicionales, el WhatsApp y las videoconferencias pasan a ser herramientas indispensables.



“Lanzamos una aplicación con geolocalización que permiten al paciente/ viajero resolver todo en segundos a través de su computadora o directamente desde su celular”, dice Barón. “Con solo abrir la App, la misma identificará al usuario, lo geolocalizará, le pedirá que seleccione su afección”, detalla.

Luego los médicos le indicará si el caso requiere teleasistencia médica (desde el propio teléfono, tablet o laptop) o si bien debe visitar un centro médico o recibir un especialista en su hotel.

Muchas consultas y compras se hacen desde el celular.

Federico Tarling, director regional de Servicios al Cliente de Assist Card, otro de los referentes del mercado de cobertura a viajeros, explicó en una entrevista en Iprofesional.com que “este tiempo de crisis fue y es fuente de enseñanzas y aprendizajes . En el caso de los viajeros, pieza clave del engranaje turístico, fue una oportunidad de replantearse cómo era su experiencia de viaje pre pandemia, y reconfigurarla”.



Décadas atrás, se entendió que enfermarse o sufrir un accidente en el exterior podría amargar y arruinar la experiencia soñada, por lo que se incorporó a la salud como un ítem más del viaje .



“La pandemia aceleró el consumo de asistencias al viajero. Hoy quedó clara la importancia de cuidar la salud y sentirse protegidos al estar fuera de casa”, afirma y coincide en que “en estos tiempos de turismo en pandemia vemos consolidada una tendencia que muestra a un viajero más precavido y exigente del cuidado de su salud. La protección médica en viajes internacionales dejó de ser una opción y se convirtió en una necesidad”.

Coberturas: opciones y costos



En relación a las coberturas, Federico Tarling remarca que los pasajeros hoy son tan conscientes de los altos costos del sistema de salud en el exterior “que los argentinos, en estos tiempos de pandemia, optan por las coberturas más altas”.



Estas son de u$s 80.000, u$s 150.000, u$s 300.000, u$s 400.000, u$s 500.000 e incluso de hasta un millón. Hay quienes las complementan con servicios adicionales e integrales que contemplan imprevistos no médicos que pueden presentarse antes o incluso durante el viaje, derivados por ejemplo de un diagnóstico positivo por Covid-19.



¿Pero cuánto valen esas coberturas con pólizas tan altas que permiten a los pasajeros viajar más protegidos y tranquilos como argumentan desde las empresas del sector? Por caso, desde Universal Assistance se grafica la situación con este ejemplo: “u$s 22 por día para un viaje de diez días para un pasajero de 50 años que va a Estados Unidos”.

Si se repara en otras coberturas y tarifas, aparecen estas opciones, siempre por día y cotizadas en dólares al valor oficial.

En la Argentina, una cobertura por u$s 350.000 cuesta u$s 5.

En Europa una cobertura por u$s 80.000 cuesta u$s 13. Y una por u$s 150.000, u$s 16.

En Estados Unidos, una cobertura por u$s 80.000 cuesta u$s 15. Yuna por u$s 150.000 , u$s 16. La de u$s 300.000, vale u$s 22.

En cuanto a las ventas, Diego Barón se refiere a la tecnología otra vez, que impactó de lleno : “el E-commerce es la clave porque hoy todo hace desde dispositivos móviles, incluso para los reintegros online por compra de medicamentos.