Las tres empresas donde los argentinos eligen trabajar

Confort en el ambiente de trabajo. Determinante en la valoración de los empleados hacia las empresas.

Hallar un ámbito laboral adecuado, que permita no solo el sostén económico, sino que posibilite la auto realización y el desarrollo de las habilidades profesionales y personales, es el objetivo que persiguen miles de trabajadores en todo el mundo.

Las grandes empresas y las corporaciones a nivel global, han tomado nota de que las personas no solo desean “tener trabajo”, sino que desean “disfrutar del trabajo”, y han comenzado a idear políticas alternativas de atracción para captar a los mejores talentos.

En este sentido, una tendencia que se registra en todo el mundo es que al momento de idear el reclutamiento las empresas han advertido que no solo es importante el nivel de formación y experiencia que el candidato ofrece a la empresa, sino que el trato humano, el confort en el lugar de trabajo y las políticas de trabajo en equipo que la empresa ofrece al candidato, son igualmente determinantes en el inicio de la relación laboral.

“El 60% de los empleados que pasó a trabajo remoto, siente mayor lealtad hacia su empleador debido a cómo manejó el COVID-19” Andrea Ávila - CEO de Randstad para Argentina y Uruguay



Un relevamiento que realiza anualmente a nivel global la consultora internacional en recursos humanos Randstad, dio a conocer esta semana las tres empresas más elegidas por los trabajadores como el lugar en el que desearían trabajar.

El “Randstad Employer Brand Research”, es un estudio independiente sobre employer branding, abarcativo e inclusivo, realizado en base a la opinión más de 190.000 participantes de entre 18 y 64 años en 34 países de todo el mundo, evaluando el atractivo empleador de 6.493 compañías, las cuales representan a más del 75% de la economía global. Los resultados se detallan y diferencian por país.



Automotriz. Uno de los sectores más valorados por los trabajadores del mundo.

A los trabajadores encuestados se les pregunta si reconocen a las empresas listadas, y si les gustaría trabajar para ellas. Luego se evalúa el atractivo relativo de cada una de las empresas en base a diversos factores. Durante el relevamiento no participan profesionales ni expertos en recursos humanos, lo cual fomenta la objetividad de los encuestados y evita el direccionamiento de las respuestas.

En la consulta global, los trabajadores señalaron a los sectores de tecnología de la información y las comunicaciones en lo más alto de las preferencias, seguido por el sector de Agro y la industria automotriz.

En Argentina, la edición 2021 el estudio analizó el atractivo relativo de los 200 mayores empleadores del país.

Entre los 4.700 trabajadores argentinos consultados, Mercado Libre resultó ganadora como la empresa más atractiva para trabajar, seguida por Unilever en segundo lugar y Toyota en el tercer puesto.

A nivel global, el trato humano, el confort en el lugar de trabajo y el trabajo en equipo, son factores determinantes en el inicio de la relación laboral.



En la clasificación por sectores, la industria automotriz, la de software, y viajes y turismo, se posicionaron en el podio de las preferencias de los trabajadores argentinos, seguidos por las empresas de consumo masivo, indumentaria, transporte y logística, banca y finanzas, y salud. Factores como estar saneada a nivel financiero, ofrecer formación de calidad y brindar seguridad laboral a largo plazo, son considerados fundamentales en la valoración de los trabajadores de nuestro país, y se convierten en claves al momento de reclutar talento en un mercado de trabajo cada vez más competitivo.

“Con la crisis desatada por la llegada de la pandemia, la reputación y la gestión de la marca empleadora cobraron más valor que nunca. Empleados, consumidores y la sociedad en su conjunto están prestando especial atención a la respuesta de las organizaciones en medio de la crisis. Aquellas empresas que pusieron a las personas en primer lugar, cuidaron a su gente y obraron en línea con sus valores salieron fortalecidas y tienen hoy equipos más comprometidos”, manifestó Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina y Uruguay.