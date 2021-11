Le cambiarán el nombre al estadio de Independiente

Hace algunos años se resolvió que Independiente de Avellaneda llamara a su estadio como el Libertadores de América que hoy conocemos. Luego de la remodelación, el Rojo le hizo honor al trofeo del cual es el más ganador de la historia.

Pero más allá de los títulos, la institución que tuvo sus mejores años entre los 70' y los 80' albergó a uno de los futbolistas más importantes del país. Se trata de Ricardo Enrique Bochini, quien ahora ser sumará con su apellido al nombre de la cancha.

A partir de diciembre, el estadio pasará a llamarse Libertadores de América-Ricardo Bochini con la idea de homenajear en vida a uno de los organizadores de juego más talentosos que se hayan visto en una cancha.

El Bocha, que además es campeón del mundo de México 86' con la selección de Carlos Bilardo y Diego Armando Maradona, hizo del pase y el juego en equipo su principal arma para derrotar rivales y ganar todo con Independiente.

Incluso el propio Diego llegó a mencionarlo como su ídolo: “Voy a seguir contando en el mundo que el Bocha fue mi maestro. No tenía televisión yo, no tenía a otro espejo. Cuando me traía mi tío yo venía a verlo a él. El Bocha es el más grande del mundo. Por eso el estadio tiene que llamarse como él", declaró alguna vez Maradona.

Hoy, aquella idea de Diego parece estar cerca de la realidad. Bochini, que jugó toda la vida en Independiente, será reconocido por la institución y por su gente.