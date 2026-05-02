Un hombre, de Juan José Becerra: la celebración imposible del tiempo

En el marco de la 50ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, Juan José Becerra recibirá hoy el Premio de la Crítica al Mejor Libro Argentino de Creación Literaria 2025 por su novela “Un hombre”, publicada por Seix Barral. El galardón distingue una obra que condensa algunas de las preguntas que más acompañan la literatura de su autor.



Escritor, periodista, guionista y ensayista, Becerra nació en Junín en 1965 y es, desde hace décadas, una de las figuras más singulares -y más difíciles de encasillar- de la narrativa argentina contemporánea. Autor de ensayos como “Grasa”, “La vaca” y “Fenómenos argentinos”, y de novelas como “El espectáculo del tiempo”, “El artista más grande del mundo” y “Amor”, su obra se caracteriza por una exploración constante del deseo, del paso del tiempo y de la incomodidad frente a las formas fijas. En 2024 recibió el Premio Konex a la novela, reconocimiento que reafirma una trayectoria sostenida, excéntrica y profundamente personal.



Ahora es el turno de “Un hombre”, que integra un díptico que se completa con “Dos mujeres”, publicado al mismo tiempo. Las dos novelas se conectan más allá del diseño gráfico que une las tapas -el Cadillac partido en dos que solo se completa al juntarlas-. Comparten una escena breve pero decisiva: en una ruta, el protagonista de “Un hombre” conduce su auto mientras las protagonistas de “Dos mujeres” caminan; se produce un encuentro mínimo, casi azaroso, de esos que pueden torcer un destino. O no. Esa ambigüedad es una de las marcas más reconocibles de la escritura de Becerra.



El punto de partida de la novela premiada es así: un hombre acosado por la edad y por una serie de ilusiones pendientes decide construir un taller de lujo para guardar sus autos antiguos en el fondo de su mansión, un espacio limítrofe que da a la pobreza y también a lo nuevo. A partir de allí, la novela se desliza hacia una deriva sin brújula: el protagonista se multiplica y encarna, sucesiva o simultáneamente, al ingeniero, al coleccionista, al mecánico, al parrillero, al ladrón y al asesino. La pregunta que atraviesa el libro se formula sin rodeos: “¿Cuántos personajes caben en una persona?”.



Los temas que recorren el díptico -el consumo, el dinero, el confort, la insatisfacción, la familia y el paso del tiempo- aparecen aquí filtrados por una mirada que desconfía de cualquier identidad estable. El protagonista quisiera ser todos los hombres del mundo y ninguno a la vez, pero se revela, finalmente, como alguien común enfrentado a la dificultad elemental de vivir.



En ese contexto, el objetivo que organiza el relato parece mínimo: celebrar un cumpleaños. Pero esa celebración encierra una ambición imposible. No se trata de detener el tiempo, sino de ensayar la fantasía de que nunca haya pasado.



En una entrevista con la periodista y escritora Hinde Pomeraniec, Becerra ofrece una clave decisiva para leer esta etapa de su obra. “Cuando escribo, el libro, como continente, empieza a generarme una inquietud”, dice. Y va más allá: “Lo veo como represivo al libro con la lengua que contiene. Cuando escribo, anhelo un poco de lengua suelta. De suciedad. De desborde”. Hacia el final de esa conversación, sin risas ni ironía, el escritor ensaya una definición tan severa como honesta de su propio recorrido: “Como escritor no llego ni siquiera a rozar la sombra de lo que quise alcanzar”.



Con “Un hombre”, Juan José Becerra confirma que esa incomodidad es, justamente, el lugar desde el que escribe. El Premio de la Crítica 2025, que recibe hoy, a las 17:30, en la Feria del Libro, consagra una obra que apuesta por el desborde, la contradicción y la certeza inquietante de que, para seguir viviendo -y escribiendo-, tal vez sea necesario aceptar que uno nunca es uno solo.