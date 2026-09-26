Shorta, la plataforma argentina que apuesta por las series que se ven en el celular

La aplicación para el celular «Shorta» ofrece más de 60 series que recorren diversos géneros. Está 100% argentina y el formato es sumamente novedoso: cada producción ofrece apenas una decena de capítulos que duran entre un minuto y medio y dos. De modo que ver una serie completa puede tomar entre 45 y 70 minutos. Guiones atrapantes que dejan con ganas de ver más y una nueva manera de producir ficción que comenzó en China y se expande cada vez más.

“Ficciones Verticales”, el taller que brindó Esteban Menis, director creativo de Shorta, en el Festival Audiovisual Bariloche, recorrió el universo del llamado “contenido vertical”, que puede ser consumido por el usuario en su dispositivo móvil, en una posición vertical.

Shorta, la app de ficciones verticales, fue fundada por Ariel Arrieta, Tomás Escobar -creador de Cuevana- y Armando Bo, director y productor cinematográfico que aporta su mirada artística. “Es una aplicación que se descarga en el celular para ver series. Las ficciones verticales, por lo general, son entre 40 y 50 episodios y cada uno dura entre uno a dos minutos y medio. Ver una serie entera toma de 45 a 70 minutos. Esa es la dinámica”, describió Menis.

Ariel Arrieta, Tomás Escobar y Armando Bo, los fundadores de Shorta. Foto: gentileza

Allá por 2025, Arrieta y Escobar viajaron a China donde quedaron deslumbrados por el fenómeno de la industria audiovisual de las plataformas. “Es una industria pujante que factura millones de dólares. Volvieron con la idea de hacer verticales”, resumió Menis. A diferencia de “las series chinas que abordan lo rico/pobre, lo malo/bueno, los clásicos del culebrón”, mencionó que el desafío del equipo argentino fue producir ficción de calidad, “con otras narrativas y otros géneros”.

A partir de septiembre del año pasado, Shorta propuso todo tipo de series de terror, comedia, ciencia ficción y acción, entre otros. Menis fue convocado a sumarse a la propuesta como director creativo. En este rol, toma contacto con los directores de cine, videoclips, series y también generadores de contenido y «pitchea» los proyectos.

Esteban Menis es el director creativo de Shorta. Brindó un taller en el Festival Audiovisual Bariloche. Foto: Marcelo Martínez

Le llegan alrededor de 100 proyectos por mes, de los cuales selecciona las mejores 10, quizás 12 ideas. “A la vez, elijo con un equipo a los protagonistas de la serie. Estudié actuación. Se trata de hacer una búsqueda loable, genuina y bastante disruptiva”, indicó.

¿Cuál es la diferencia de los contenidos verticales? Menis puso como ejemplo que, cuando alguien concurre a ver una película al cine, apaga el celular. “Esas dos, tres horas estás a full con la película. Acá tenemos mucha oferta de series, pero de breve duración. Quizás te ves 8, 10 capítulos, una serie entera de una”, advirtió. Mencionó también que la atención “está más fraccionada con el celular: competís con TikTok, Instagram, WhatsApp, el home banking, la alarma para algún remedio. Estamos acostumbrados a hacer varias cosas a la vez”. Entonces, el desafío está puesto en hacer que una persona elija ver la serie.

El foco está puesto en el celular por una razón sencilla: se lleva encima todo el tiempo. «Es una disrupción nueva para generar ficción. Empezó hace muchos años en China y, en Occidente es nuevo”, dijo.

Esteban Menis es el director creativo de Shorta. Brindó un taller en el Festival Audiovisual Bariloche. Foto: Marcelo Martínez

Ante esta nueva propuesta, Menis, de 49 años, cambió su rol: “Vengo del palo creador y soy la persona que suele golpear puertas para contar historias. En este momento, escucho lo que viene del otro lado. Tengo el criterio para elegir lo mejor para la plataforma”. Se definió como un curioso de las nuevas tecnologías y de los nuevos formatos y por lo tanto, consideró que “siempre estuvo un paso adelante”. A su vez, valoró que Shorta no solo es una plataforma de contenido sino que es una app tecnológica y la definió como “una usina de conocimiento”.

En solo un año, Shorta logró una oferta de más de 60 producciones. “Roto”, “Vientre ajeno”, “Receta para un amor”, “Tilf”, “La alumna”, “Verdad o shot”, “Con los minutos contados” figuran entre las principales cuando se abre la aplicación. En el caso del drama “Independencia”, por ejemplo, se está filmando la segunda temporada. La plataforma ofrece series por categoría, como «Lo más nuevo», «Tu próxima serie», «Te dejan sin aire», «Historias de amor», «Alta tensión», «Para reírte» y «Terror, en tu mano».

“Desde que pitcheo y presento la idea hasta que se estrena no deberían pasar más de 5 meses. Es todo muy dinámico”, alertó. En un principio, advirtió, la dificultad era que los actores con más experiencia incursionaran en este tipo de formato. “A través de los guiones y con el equipo de Shorta, empezaron a tomar más confianza. Sucede que, en los otros mercados, la tienen más difícil. En este momento de la industria audiovisual, la cultura está muy golpeada y no hay trabajo”, señaló al tiempo que destacó que, “de repente, generar seis rodajes por semana te llena el pecho de orgullo. Ya hay gente que tiene 4 rodajes encima. De esta forma, se genera una industria y, en realidad, es parte de lo que viene”.