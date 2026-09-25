Hernán Casciari reemplaza a Felipe Pigna en el cierre de la Feria del Libro de Roca

El escritor Hernán Casciari será finalmente quien cierre la Feria Municipal del Libro de Roca. El autor de “Más respeto que soy tu madre” se presentará el domingo 4 de octubre a las 20 en el Auditorio Jorge Luis Borges con “Puro cuento”, un recital de historias en el que combina literatura, humor y narración oral.

Por un problema de salud, Felipe Pigna, que venía a hablar de su libro «76. Una historia que cambió nuestra historia para siempre», no podrá sumarse a la programación. Tampoco vendrá Claudina Kutnowski, que presentaba su libro «Inteligencia laboral».

Hernán Casciari nació en Mercedes, provincia de Buenos Aires, en 1971. Su recorrido como escritor está estrechamente ligado a internet: desde 2003 comenzó a publicar ficción en la web y algunas de esas historias se convirtieron después en libros, obras de teatro y producciones audiovisuales.

Entre sus novelas se encuentran “El pibe que arruinaba las fotos”, “Más respeto que soy tu madre” y “Seis meses haciéndome el loco”. También publicó libros de cuentos como “España, decí alpiste”, “El nuevo paraíso de los tontos”, “Messi es un perro y otros cuentos” y “El mejor infarto de mi vida”, entre otros.

En 2010 tomó una decisión que marcaría otra etapa de su carrera: dejó las grandes editoriales y los diarios con los que trabajaba para desarrollar proyectos autogestivos. De ese camino surgió Orsai, que con el tiempo se convirtió en editorial, revista, escuela de narrativa y productora audiovisual.

Su trabajo también encontró una segunda vida en el escenario. “Más respeto que soy tu madre”, que había nacido como una historia publicada en internet, se convirtió en un fenómeno teatral protagonizado por Antonio Gasalla, con cinco temporadas entre 2009 y 2013. Más tarde llegó al cine, con Florencia Peña y Diego Peretti.

La expansión audiovisual continuó con historias de su autoría llevadas a distintas pantallas. Entre ellas está “El mejor infarto de mi vida”, convertido en miniserie, y “Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo”, basado en uno de sus cuentos y disponible en Netflix. También “Muchachos, la película de la gente”, sobre la celebración argentina tras el Mundial de Qatar, partió de un cuento suyo y llegó al cine con la voz de Guillermo Francella.

Escribir, pero también contar

Una parte central de la propuesta de Casciari está en la relación entre literatura y oralidad. Desde 2012 lee sus cuentos en radio y esas lecturas fueron llevándolo también a la televisión y a los escenarios. “Puro cuento” pertenece justamente a ese territorio: un recital minimalista en el que Casciari cuenta historias que cruzan humor, tragedia y sorpresa.

Su trabajo como formador también creció alrededor de esa idea. A través de la Escuela Orsai dicta talleres de escritura y narración para quienes quieren encontrar, ordenar y mejorar historias propias. Los talleres no están pensados únicamente para escritores: la propuesta parte de una pregunta sencilla -qué historia vale la pena contar- y trabaja sobre la estructura, la voz, el ritmo y la manera de narrarla.

Actualmente, la Escuela Orsai ofrece además una trilogía de talleres que recorre tres momentos del proceso creativo: “La historia”, “La voz” y “La obra”. La propuesta busca que una experiencia personal pueda transformarse primero en relato, después en una narración oral y finalmente en un libro, un espectáculo u otro proyecto.

En Roca, esa experiencia llegará al escenario como cierre de la feria. El domingo 4 de octubre a las 20, Casciari presentará “Puro cuento” en el Auditorio Jorge Luis Borges, en la última jornada de la Feria Municipal del Libro.