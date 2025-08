Libros: los favoritos, los destacados y las novedades recomendadas por Lecton

Un hombre

Juan José Becerra

Asediado por la presión de los años y las ilusiones pendientes, un hombre construye un taller de lujo para guardar sus autos antiguos en los fondos de su mansión que dan a la pobreza, y a la belleza de lo nuevo.

Allí comienza con naturalidad una carrera de locos hacia no sabe dónde, lo que lo convertirá sucesivamente (o simultáneamente) en El Ingeniero, El Coleccionista de Autos, El Mecánico, El Parrillero, El Ladrón y El Asesino. ¿Cuántos personajes caben en una persona? Al parecer, el máximo que se pueda. No es una cuestión de espacio sino de deriva: desear una cosa, y luego otra, y otra más.

Si pudiera, el protagonista de Un hombre —la mitad autónoma del nuevo díptico de Juan José Becerra (la otra es Dos mujeres)— sería todos los hombres del mundo, y ninguno, Pero es solo un hombre común que —como el común de los hombres— se enfrenta a la dificultad de vivir. En ese tembladeral, que es del ánimo y del cuerpo, su objetivo sólo en apariencia modesto es el de celebrar su cumpleaños para intentar, por un instante, ya no que el tiempo se detenga, sino que nunca haya pasado.

Descubrir a la diosa

Shelley A. Kaehr

Shelley A. Kaehr plantea en este libro de autoayuda un recorrido para descubrir a las diosas africanas, del este de Asia, hindúes e indígenas a través de las palabras clave, las categorías, la historia y la tradición de cada una de ellas.

Mientras tanto, ofrece más de cuarenta ejercicios, diseñados para conectar con la energía de las diosas, brindarte paz y equilibrio a la vida. “Al entrar en contacto con las diosas, lograrás reconectar con la energía ancestral que habita dentro de ti, recibir mensajes divinos y descubrir vidas pasadas”, dice.

Un beso oscuro

Rebecca Zanetti

Una moderna y oscura reinterpretación de Blancanieves en la que se exploran los tabúes y los límites de lo prohibido. Novela erótica.



Él, Alexei, pasó los últimos siete años en el infierno de una prisión de máxima seguridad, consumido en todo momento por la sed de venganza. “Tengo cuentas pendientes con los cretinos que me tendieron una trampa y con la familia que me lo arrebató todo”, piensa todo el tiempo. Ella, Rosalie, la abogada, cree tener todo bajo control.”Pero Alexei no es un homicida común. Es una peligrosa fuerza de la naturaleza”.

Atlas histórico mundial

Hermann Kinder, Werner Hilgemann y Manfred Hergt

Las claves de este desarrollo se encuentran en todo momento contrastadas con su nuevo marco geográfico gracias a un abundante material (mapas a todo color, planos, diagramas, etc.) que hace posible la fácil síntesis de los datos ordenados cronológicamente en el texto.

Con más de veinte ediciones corregidas y aumentadas al hilo de los nuevos acontecimientos, el atlas histórico de Hermann Kinder, Werner Hilgemann y Manfred Hergt sigue siendo, hoy en día, la mejor y más completa herramienta de trabajo para el estudiante o el profesional de las humanidades. Enriquecida con numerosas ampliaciones relativas a la historia de la península Ibérica y del continente americano, la presente edición está revisada y aumentada hasta el año 2005.

Solo en Casa

Naoko Machida

Todos nos preguntamos qué hacen los gatos y perros cuando quedan solos en la casa. Uno puede imaginar que aprovechan la ausencia para acurrucarse en el sofá y dormir todo el día…



Este libro, “Solo en casa”, de Naoko Machida, editado por Akal, es la historia de un día que, después de todo, parece bastante banal de un gato que solo espera que sus dueños se vayan para poder ¡por fin! ocuparse de sus cosas.

Machida es pintora e ilustradora. Se graduó en el Colegio de Arte y Diseño de la Universidad Musashino. Sus ilustraciones , sobre gatos, han sido premiadas. Actualmente convive con dos gatos: Shiraki y Sakura, sus inspiraciones.