¿No sabés qué leer?: propuestas y novedades de la semana

Un regalo en el café de la luna llena

Mai Mochizuki

Best seller japonés, publicado por Plaza & Janés. En Japón, los gatos son símbolo de buena suerte y cuenta la leyenda que, si eres amable con ellos, algún día te devolverán el favor.



Satomi está entregada a su trabajo en Tokio, pero cuando su novio le insinúa que va a proponerle matrimonio en Nochebuena, se siente dividida entre la carrera que ama y una vida más tranquila en el campo junto a él. Koyuki ha estado comportándose como una buena hija desde que su padre falleciera en un accidente el día de Navidad. Pero ahora que su madre se ha vuelto a casar, no le resulta fácil sentirse parte de su nueva familia. Junko vive en una pequeña ciudad con su marido y su hija pequeña, Ayu. Cuando su padre enferma, ella regresa a casa con Ayu a cuestas, y allí, en una cafetería mágica, aprenderá algo sorprendente que le cambiará la vida.



Las tres mujeres se encuentran en una encrucijada, pero, con la ayuda de unos felinos extraordinarios, algo empieza a cambiar.

Los amores difíciles

Italo Calvino

Quince relatos largos escritos entre 1949 y 1967, que giran alrededor de la dificultad de comunicación entre personas que, por alguna inesperada circunstancia, podrían comenzar una relación amorosa.

En realidad, son relatos sobre cómo una pareja no alcanza nunca a establecer ese mínimo vínculo afectivo inicial, aunque todo parezca favorecerlo. Pero, para Italo Calvino, en ese desencuentro reside no solo el motivo de una desesperación, sino también el elemento fundamental —o la esencia misma— de la relación amorosa.

Publicado por Siruela.

Sudeste

Haroldo Conti

Boga, el héroe pasivo de Sudeste, tiene un saber físico, inexpresivo, formado en un silencio interior. Boga no es del todo un hombre –un hombre con nombre de pez no es otra cosa que un hombre-pez–, no tiene lo que los manuales de la civilización llaman una personalidad. Es una partícula de naturaleza que, como los camalotes que bajan del norte, se deja llevar.

«Sudeste», publicada por Emecé, es la primera novela de Haroldo Conti. En ella el paisaje -el Delta, el río Paraná- es un personaje más, especie de dios arbitrario que rige la vida de la gente que lo puebla. Pescadores, recolectores de juncos, gente solitaria, taciturna, animada por una cierta fatalidad. Como el viejo y el Boga, que deambulan río arriba en su pequeño bote, lejanos y constantes. Saben que su destino está atado al río y no se rebelan cuando éste destruye sus chozas y sus embarcaciones y hasta a ellos mismos…

Cenizas del recuerdo

Matías Ariel Núñez

En el norte de la provincia de Tucumán, se encuentra Trancas, un pueblo atravesado por su historia y con estructuras sociales sostenidas sobre los pilares del castigo a la desobediencia.

Susana crece bajo ese régimen, llevando una vida que cada vez se le hace más difícil. En su adolescencia descubre la forma de enfocar sus energías para poder concretar el deseo de irse de ese lugar para comenzar una nueva vida.



Una noche, en una de sus salidas con su mejor amiga, conoce a Alberto, un joven que la cautiva y que pronto se convierte en lo que ella cree es su salvación.

Cenizas del recuerdo es un relato que en todo momento transita por el camino del pasado, pero, sobre todo, es una historia de resurgimiento y lucha constante.

Primero estaba el mar

Tomás González

La novela cuenta la historia de J. y Elena, una pareja que decide poner fin a la vida bohemia y desordenada que llevan en Medellín y empezar de nuevo en un rincón remoto en la costa: una pequeña casa enclavada entre la orilla del mar y la selva, a una hora a pie del pueblo más cercano. Sin embargo, la promesa de una existencia apacible en este paraje idílico pronto comienza a resquebrajarse. A medida que el clima brutal, las deudas crecientes y hasta el propio mar parecen confabularse para expulsarlos, la relación entre Elena y J. se vuelve más y más tempestuosa y el paraíso que creían haber encontrado comienza a asemejarse más bien al infierno.

El entorno marítimo juega un papel importante: «el cementerio no tenía apariencia siniesta. Muy próximo al mar, durante las mareas fuertes el agua lo inundaba y lo llenaba de espuma (…) Sin tomarlo como una premonición de lo que sería el destino de sus huesos…».

Lo uno (el mar) y lo otro (ese cementerio) confluyen en la historia de esta pareja, a la que, por cierto, no salva el amor.

Cosas que los nietos deberían saber

Mark Oliver Everett

Mark Oliver Everett es el cantante de la banda EELS. Su vida ha sido una sucesión de eventos complejos, y traumáticos, y tristísimos. Pero también es asombrosa su manera de hacerle frente a todos y a cada uno de ellos. El escritor y periodista argentino Rodrigo Fresán, que escribió el prólogo de “Cosas que los nietos deberían saber”, libro originalmente publicado en inglés en 2008 y traducido y publicado ahora en Argentina por Blackie Books, hace un resumen de pocas palabras y alto voltaje sobre la vida de Everett: “Hermana depresiva y drogadicta y suicida. Madre adorada que sucumbe a un tumor inoperable”. Un padre del que recién se sintió cerca “a sus diecinueve años, cuando intentó resucitarlo, en vano, golpeándole el pecho luego de que tuviera un ataque cardíaco”. Eso no es todo: la prima, que era azafata, volaba en el avión que se estrelló contra el Pentágono cuando fueron los atentados del 11 de septiembre de 2001. Un día antes, le había mandado una postal que decía “La vida es hermosa”.



Este, su libro de memorias, es uno de los libros musicales más vendidos y celebrados.. Muchos lo consideran un libro de autoayuda “que no intenta ayudar a nadie”. Porque se trata de “cómo triunfar en la industria musical”, y “también de lo que se siente esa inolvidable y definitiva mañana en la que, cepillándote los dientes frente al espejo del baño, descubres que tu rostro se ha convertido en el de tu padre 8…) Y que, de algún modo, lo entiendes todo y te comprendes del todo”.

Infantil: La brujita Carlota

De Liliana Cinetto, con ilustraciones de Laura Aguerrebehere. Edad sugerida a partir de 4 años

La brujita Carlota es el primer libro de las desopilantes historias de una joven brujita que desciende de una larga estirpe de brujas ilustres y poderosas. Como todas en su familia, ha estudiado en la mejor escuela del mundo sobrenatural y los alrededores: la gran Academia de magia, hechicería y afines de Madame Sortilège. Sin embargo, no es una alumna sobresaliente: le cuesta volar en escoba, su varita mágica no le responde y sus hechizos dejan mucho que desear. Pero, como Carlota es muy perseverante y no se rinde ante las adversidades, está a punto de recibir su diploma. Ella está muy contenta, pero todo el mundo mágico está un poco preocupado…