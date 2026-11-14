¿No sabés qué leer?: Seis libros recomendados por Lectón: de John Steinbeck a Noé Jitrik, historias para todos los lectores

“ El arquitecto del Teatro Colón”

Daniel Balmaceda

Vittorio Meano llega a Buenos Aires desde Turín, adonde deja atrás una vida marcada por un amor prohibido: viaja junto a Luigia, una mujer casada, con la intención de empezar de nuevo. Joven, brillante y reservado, se incorpora al estudio de Francesco Tamburini, el arquitecto convocado por el Estado argentino para darle a la capital una imagen monumental. En una ciudad que busca transformarse y parecerse a las grandes metrópolis europeas, Meano participa en proyectos decisivos, entre ellos la Casa Rosada, el Congreso y el Teatro Colón, la obra que terminará por marcar su destino.

En “El arquitecto del Teatro Colón”, Daniel Balmaceda recupera la figura de un hombre fundamental para la arquitectura argentina, cuya historia personal quedó en buena medida relegada detrás de sus construcciones. Entre planos, disputas políticas, ambiciones y pasiones clandestinas, la novela reconstruye el proceso de transformación de Buenos Aires en una capital moderna, atravesada por crisis y conflictos. Los edificios que hoy forman parte de su paisaje urbano aparecen aquí como resultado de decisiones, rivalidades y proyectos de poder.

Con investigación histórica y recursos propios de la novela de misterio, Balmaceda se detiene también en la vida privada de Meano, sus secretos y las circunstancias que rodearon su destino. La historia de un arquitecto que llegó desde Italia buscando otra vida y terminó dejando una marca perdurable en la Argentina. Detrás de las fachadas monumentales, la novela descubre una trama de amores, ambiciones y tragedias.

“La belleza del marido”

Anne Carson

Una mujer reconstruye la historia de su matrimonio, desde el enamoramiento adolescente hasta el divorcio, después de las reiteradas infidelidades de su marido. Él es hermoso, seductor y mujeriego; ella lo ama incluso cuando descubre que ese amor no alcanza para sostener la relación. A través de escenas que saltan en el tiempo, recuerdos y reflexiones, Anne Carson convierte una historia íntima en una indagación sobre el deseo, la atracción y la distancia entre aquello que amamos y aquello que realmente conocemos.

Subtitulada “Un ensayo ficticio en 29 tangos”, la obra combina poesía, narración y pensamiento crítico. Carson toma como punto de partida la célebre idea de John Keats de que la belleza es verdad, para ponerla a prueba en una relación atravesada por la traición y el desencanto. Con referencias a la literatura clásica, la filosofía y la experiencia amorosa, la poeta canadiense construye un libro de una forma singular, en el que cada poema funciona como una pieza de una historia que se baila hasta el final. Una exploración tan lúcida como incómoda sobre el amor y las contradicciones del deseo.

“Tercera fuente”

Noé Jitrik

Una familia llega a un pueblo costero para pasar sus vacaciones y se instala en el pequeño hotel de una pareja alemana. En las conversaciones con sus anfitriones empiezan a aparecer los fantasmas de un pasado incómodo. Pero para Segismundo, el padre de familia, el viaje significa algo más profundo: la posibilidad de abandonar la vida que llevaba y descubrir que su propia identidad puede volverse incierta. Extranjero de sí mismo, necesita apartarse de los demás y buscar en el mar una salida.

En esta novela breve, Noé Jitrik indaga en la soledad, la memoria y la fragilidad de aquello que creemos ser. El mar aparece como una promesa de fuga, pero también como una fuerza inquietante: un territorio capaz de atraer, borrar recuerdos y hacer desaparecer. Una historia sobre el deseo de empezar de nuevo y el vértigo de perder las referencias que sostienen una vida.

“Hay quienes eligen la oscuridad”

Charlie Donlea

La investigadora forense Rory Moore encuentra, mientras ordena el despacho de su padre recién fallecido, un archivo sobre una serie de desapariciones ocurridas en Chicago durante el verano de 1979. Cinco mujeres fueron secuestradas por un hombre al que la policía llamó El Ladrón, pero nunca aparecieron sus cuerpos. El caso terminó con una condena vinculada al secuestro de Ángela Mitchell, una mujer que había seguido por su cuenta las pistas del asesino y que también desapareció. Cuarenta años después, a punto de recuperar la libertad, el condenado vuelve a poner el caso en primer plano.

Rory decide retomar una investigación que, según descubre, nunca llegó a resolverse del todo. A medida que revisa las pruebas y sigue las huellas de Ángela, aparecen nuevos interrogantes y revelaciones que complican la reconstrucción de los hechos. Charlie Donlea combina investigación forense, suspenso y giros inesperados en un thriller sobre un crimen sin respuestas y los secretos que el tiempo no consiguió borrar.

“Al este del Edén”

John Steinbeck

A lo largo de tres generaciones, dos familias atraviesan sus destinos en el valle de Salinas, California, desde la guerra de Secesión hasta la Primera Guerra Mundial. Después de seguir el asentamiento de los Hamilton en la región, la historia se concentra en los Trask: Adam intenta criar a sus hijos, Cal y Aron, bajo una idea estricta del bien, mientras los hermanos compiten por el reconocimiento de su padre. La aparición de Cathy Ames, una mujer enigmática que regentea el burdel más conocido de la zona, terminará por alterar sus vidas.

Con resonancias bíblicas, John Steinbeck retoma la historia de Caín y Abel para construir una saga familiar sobre la rivalidad, la culpa, la herencia y la posibilidad de elegir entre el bien y el mal. Publicada en 1952, Al este del Edén es una de las grandes novelas del escritor estadounidense, que encuentra en una historia familiar el escenario para indagar en los conflictos que atraviesan la condición humana.

“Pequeño & Grande: Vincent van Gogh”

Desde chico, Vincent van Gogh disfrutaba de la naturaleza y de compartir tiempo con su familia. Antes de convertirse en artista, probó distintos trabajos y encontró en la pintura una manera de expresar lo que sentía y de mirar el mundo que lo rodeaba: los cielos, los árboles y las ciudades. Con dedicación, fue desarrollando un estilo propio.

Este libro presenta la vida del célebre pintor en una historia pensada para los más chicos, que muestra tanto su camino artístico como las dificultades que atravesó. Al final incluye fotografías y datos sobre su vida y su obra.