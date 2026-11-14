Postales de Nave de No Ficción: el periodismo se reunió en Bariloche para discutir su presente y pensar su futuro

¿Qué pasa cuando un grupo de periodistas, fotógrafos, dibujantes, escritores y comunicadores se reúne para hablar, discutir y pensar el oficio? La respuesta más obvia podría ser un diagnóstico sombrío: la precariedad laboral, las dificultades para sostener los medios, la pérdida de confianza en el periodismo. Sin embargo, lo que ocurrió en los tres días que duró NAVE de No Ficción, el festival iberoamericano de periodismo narrativo fue otra cosa: un espacio de comunidad y de impulso.



La cuarta edición del encuentro, organizado por la Fundación de Periodismo patagónico que dirige Santiago Rey, reunió en Bariloche a invitados de distintos países y a periodistas y escritores llegados de diferentes puntos de la Argentina. Entre ellos estuvieron Jaime Abello Banfi, de Colombia, director general de la Fundación Gabo; la periodista chilena Mónica González; Maxi Guerra, periodista uruguayo y conductor del podcast Gastropolítica; Martín Caparrós, que participó desde España, María Moreno, Marcelo Figueras, Andrés Burgos, Martín Sivak, Diego Iglesias, Noelia Barral Griguera, Irina Sternik. También hubo representantes de El Bolsón, Neuquén, Viedma, Buenos Aires y Rosario.

Las actividades se repartieron entre la Universidad Nacional de Río Negro y el Puerto San Carlos, con talleres, conversaciones, una muestra fotográfica, presentaciones de libros, un podcast en vivo, una película, el acompañamiento de una librería, y un concurso de crónica.



Uno de los momentos más conmovedores del festival fue el encuentro con Pablo Grillo, el fotógrafo que en marzo de 2025 recibió el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno mientras cubría una marcha de jubilados en Buenos Aires. De perfil bajísimo, y acompañado por su papá, Fabián, Grillo se encontró de pronto en el centro de la atención de un auditorio lleno de colegas: “Me siento un rockstar”, bromeó. Conversó con la investigadora Cora Gamarnik y con el físico barilochense Willy Pregliasco, que realizó la pericia para determinar el origen del proyectil. Gamarnik puso en valor el trabajo de todos los fotógrafos que cubrían aquella marcha: fueron sus imágenes las que permitieron reconstruir la trayectoria de la bala y determinar quién había disparado.



El fotoperiodista Pablo Grillo junto a la investigadora Cora Gamarnik.

Otra de las presentaciones que reunió a un público numeroso fue la de Marcelo Figueras, que presentó “Recuerdos que mienten un poco”, su libro sobre el Indio Solari. Fue la actividad más convocante del festival. La muerte de Solari, ocurrida en junio de este año, le dio además a la presentación una resonancia particular.

Marcelo Figueras habló de su libro «Recuerdos que mienten un poco», sobre el Indio Solari, en el Puerto San Carlos.



La pregunta por el lugar desde el que se cuenta atravesó buena parte de las actividades. En el taller “Kit básico de crónica patagónica”, la autora de “Berbel, el latido de la patagonia, Cecilia Rayén Guerrero Dewey propuso pensar qué significa escribir desde este territorio, sin reducirlo a una postal.

La periodista neuquina Cecilia Rayen Guerrero Dewey, autora de «Berbel: el latido d ela patagonia», dio un taller en la UNRN.



La preocupación por las condiciones en las que se produce periodismo en la región también apareció en la presentación del Mapeo de medios del Sur del continente, realizado por el Laboratorio de Periodismo Patagónico, que relevó 83 medios. El diagnóstico encontró problemas compartidos: precarización, falta de recursos, dificultades para publicar y fuentes que se cierran.



El relevamiento también permitió detectar necesidades de formación. Una de ellas fue el uso de herramientas de inteligencia artificial, tema del taller de Irina Sternik. La conversación no se limitó a las posibilidades técnicas: puso sobre la mesa preguntas sobre transparencia, límites y autenticidad, asuntos que ya forman parte de las discusiones sobre el futuro del oficio.

El convocante taller de la periodista Irina Sternik sobre uso de la Inteligencia Artificial.



También hubo lugar para explorar otros formatos de narración. El uruguayo Maxi Guerra presentó en vivo “Gastropolítica”, el exitoso podcast que combina historias en las que la comida funciona como puerta de entrada a la política, la cultura y la vida cotidiana.

El creador del podcast «Gastropolítica», el uruguayo Maxi Guerra, hizo un capítulo en vivo.



En otra de las mesas, Noelia Barral Grigera y Diego Iglesias abordaron el trabajo periodístico en tiempos de discursos de odio. Iglesias señaló, además, que algunos sectores del propio periodismo contribuyeron a alimentar la desconfianza hacia la actividad. Una discusión incómoda, pero necesaria, en un momento en que la credibilidad de los medios está bajo presión.

Noelia Barral Grigera y Diego Iglesias, en la charla que dieron el segundo día de Nave, ante un auditorio repleto.



Desde España, Martín Caparrós conversó virtualmente con Rey. Habló de su último libro, “La revolución ya no es lo que era”, y volvió sobre el estremecedor “Antes que nada”, esa suerte de despedida que escribió Caparrós, tras el diágnóstico de ELA.

Desde España, Martín Caparrós conversó con santiago Rey sobre el oficio.



El periodista y escritor Martín Sivak, por su parte, habló sobre dos de sus libros, “El salto de papá”, sobre el suicidio de su padre, y “La llorería”, y sobre la posibilidad de convertir la propia vida en materia de investigación y escritura. También habló del pudor, de la distancia que necesitó para escribir y de la libertad -y el riesgo- que supone narrar en primera persona.

El periodista y escritor, Martín Sivak, habló de sus libros «El salto de papá» y «La llorería».



Entre las presencias centrales, Jaime Abello Banfi y Mónica González, dos figuras fundamentales del periodismo iberoamericano y de la Fundación Gabo. Abello Banfi es cofundador y director general de la institución creada por Gabriel García Márquez en 1994 para promover la formación, la ética, la investigación y la calidad narrativa en el periodismo. González, periodista chilena de larga trayectoria en el periodismo de investigación, presidió CIPER y forma parte del Consejo Rector de la Fundación. En NAVE compartieron la conversación “La doctrina Donroe contra el periodismo independiente”, sobre la crisis de la libertad de expresión en América Latina. Su participación tendió un puente entre la historia de la crónica latinoamericana y los desafíos que enfrenta hoy el periodismo independiente.

La chilena Mónica González y el colombiano Jaime Abello Banfi, dos presencias de lujo de Nave.



La relación entre periodismo y literatura tuvo también su espacio, en la mesa «Ante lo espeluznante: ¿se escribe periodismo o literatura?», conducida por la periodista, escritora y organizadora del festival junto a Rey, Ángeles Alemandi. Mariana Komiseroff habló de su trabajo sobre el caso de Lucio Dupuy y de cómo recurrió al periodismo para contar una historia que necesitaba escribir. Juan Carrá, autor de un libro sobre la familia Molfino, explicó que buscaba reconstruir los sueños y las luchas de los años setenta.

El cruce de literatura y crónica en la mesa que compartieron Mariana Komiseroff, Juan Carrá y Ángeles Alemandi.



La periodista María Moreno, autora de los clásicos “Blackout” y “La merma” no pudo viajar a Bariloche por razones de salud. Pero recibió de manera virtual el título de Doctora Honoris Causa de la Universidad Nacional de Río Negro. En una carta, leída desde Buenos Aires, repasó casi cincuenta años de trabajo y volvió sobre los nombres que recibió el oficio -crónica, no ficción, periodismo narrativo-, defendió la experiencia, la entrevista cuerpo a cuerpo y una escritura capaz de cruzar investigación y literatura sin convertirse en periodismo amarillo ni en escrache. Se definió, con humor, como la “abuela punk del periodismo narrativo”.

María Moreno recibió el honoris causa de la UNRN.



El último día llegaron las presentaciones y los reconocimientos. Se presentó “El pianista que jamás llegó al concierto”, la antología editada por la Fundación Periodismo Patagónico y la Editorial de la Universidad Nacional de Río Negro, compilada por Rey y Alemandi. También se anunciaron los premios de la octava edición del Concurso de Crónica Patagónica, que reunió trabajos de distintos puntos de la región y de Chile.



Quizás la suma de todas las actividades y voces, sea la principal razón para reunirse durante tres días en Bariloche. No la idea de que exista una única manera de escribir desde la Patagonia, ni la pretensión de que el territorio explique por sí solo una clase de escritura. Más bien en la posibilidad de poner en contacto experiencias, preguntas y trabajos que suelen desarrollarse en soledad.