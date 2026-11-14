Los cementerios que guardan la historia de Comallo y revelan los orígenes de la Línea Sur

En medio de la estepa, un muro rodea un predio del que sobresale una cruz negra pintada en lo alto de la entrada. Las paredes reflejan el deterioro del paso del tiempo y a través de las rejas del ingreso, afloran decenas de cruces de madera y unas pocas bóvedas. El silencio invade ese rincón de la Línea Sur Rionegrina que se ve interrumpido, cada tanto, por algún ave pasajera.

El cementerio municipal de Comallo representa la identidad de este pueblo de tan solo 1800 habitantes.

Walter Antonio Montenegro, un correntino que se radicó en ese rincón estepario en 2024, se vio seducido por los orígenes de esta localidad y en especial, del cementerio municipal. En este trabajo de reconstrucción, se basó en la historia oral de los antiguos pobladores.

Dos profesores de historia reconstruyeron el origen de los cementerios de Comallo. Foto: Chino Leiva

Este profesor de historia trabaja en la escuela rionegrina 26 de Comallo. “Me vine a de Corrientes porque no tenía trabajo, con un poco de ropita y mi título. Conseguí un cargo en un colegio de Bariloche hasta que un colega me comentó que un amigo suyo dejaba un cargo en la escuela de Comallo y vine a conocer el pueblito. Me enamoré y acá estoy”, relató este hombre que nació en Goya, Corrientes, y se crió en el campo. “Extrañaba esa tranquilidad que encontré acá en la Línea Sur. Llevo cuatro años en la Patagonia y cada vez me gusta más”, reconoció.

Al desembarcar en Comallo, Walter detectó que no existían fuentes vinculadas a la historia de la localidad para poder trasladar a sus alumnos. Así se propuso, junto al profesor Juan Pratt que lleva 20 años en la zona, reconstruirla poco a poco a partir de los datos que tienen los pobladores. “Fue un trabajo de hormiga”, reconoció.

Dos profesores de historia reconstruyeron el origen de los cementerios de Comallo. Foto: Chino Leiva

Comallo tiene dos cementerios vinculados a dos momentos históricos: el más antiguo está ubicado en “Comallo Abajo” -allí donde se registraron los primeros asentamientos de habitantes (mapuches y tehuelches) a mediados del siglo XIX y principios del XX-. “La lápida más antigua que encontramos data de 1869”, recalcó Walter.

Con la llegada del tren, la gente comenzó a trasladarse paulatinamente hacia lo que actualmente se conoce como el ejido urbano. Por eso, este segundo cementerio estuvo asociado a la fundación del pueblo -que ya cumplió 108 años- y a la llegada del tren, pero no se puede estimar su fecha.

“La Ruta 23 -acotó Walter- también se convirtió en el pulmón de la zona. No es para menos ya que permitía unir el Atlántico con el Pacífico”.

Dos profesores de historia reconstruyeron el origen de los cementerios de Comallo. Foto: Chino Leiva

Ambos cementerios, coincidieron los profesores, “evidencian la presencia de vecinos de orígenes de diversos, pero principalmente indígenas e inmigrantes. El de Comallo Abajo está más relacionado al movimiento grupos y familias en el contexto previo a la Conquista del Desierto”.

Juan se refirió a los “traslados a la zona del Nahuel Huapi y a la cordillera. La gente se movía al norte del éjido actual de Comallo en una línea que corre paralela al trazado de la Ruta Nacional 23, transversal al movimiento de los ríos también, como el Pichi Leufú, el arroyo Comallo y el río Limay”.

En relación al cementerio más actual, Walter se mostró sorprendido porque la mayoría de las tumbas tienen una cruz de madera con la leyenda QEPD (Que en paz descanse) y el nombre de la persona. No mucho más. “Son humildes, sencillas. Las clases más altas quizás tienen algo más elaborado, pero prevalecen las cruces”, mencionó.

Dos profesores de historia reconstruyeron el origen de los cementerios de Comallo. Foto: Chino Leiva

A través de los relatos de los pobladores, Walter supo de un aluvión que arrasó Comallo en 1979 que ocasionó la muerte de una persona. “Fue algo inesperado. De pronto, la gente empezó a ver pasar los ataúdes por el pueblo. Las familias tuvieron que buscar a su gente”, remarcó. Cuando pasó la tragedia, continuó, “se decidió construir un muro de unos 3 metros de alta a modo de protección ante otro posible aluvión. La defensa se levantó con ladrillos y es algo precaria. Por suerte, no volvió a pasar”.

¿Por qué el interés tan fuerte en el cementerio? Walter admitió que su padre murió debido al Covid-19 en 2020. Este hombre también perdió a la madre de sus hijos. “Ambos descansan en Corrientes, donde el 2 de noviembre (Día de los Muertos) es asueto. Se respeta, se hace una misa. El pasado 2 de noviembre fui a este cementerio a prenderle una velita a mi papá y había muy poca gente. Es diferente”, recalcó.

Dos profesores de historia reconstruyeron el origen de los cementerios de Comallo. Foto: Chino Leiva

Walter resaltó que más allá de estos dos cementerios, existen “aquellos de los campos”. “Antes la gente enterraba a sus familiares en el fondo de su casa. La gente decía: ‘Quiero que me entierren en mi tierra’. Eso se mantiene de alguna forma en los campos”, planteó. Asimismo, destacó el rol de la escuela primaria en la que trabaja que cumplió 100 años. “Según los relatos, cuando la gente moría, el sepelio se hacía en el colegio. La escuela era el pulmón del pueblo: se casaban, era el lugar de reunión y también se prestaba para los velatorios”, concluyó.