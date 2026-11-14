Martín Ayerbe: “El peronismo hoy es un pochoclo, no tiene forma ni gusto”

Martín Ayerbe durante la charla con Diario «Río Negro».

Con la mira puesta en las elecciones presidenciales de 2027, Martín Miguel Ayerbe llegó esta seamana a la región de la Confluencia con un mensaje que propone reindustrialización, nacionalismo económico y una reivindicación del peronismo ortodoxo. Dirigente metalúrgico, técnico mecánico en máquinas herramientas y referente nacional del Movimiento de Liberación Nacional (MLN), busca construir una alternativa política por fuera de las estructuras partidarias tradicionales y de la conducción actual del PJ.

Durante su recorrida por Río Negro y Neuquén mantuvo encuentros con militantes, cooperativas y sindicatos industriales, participó de charlas en las sedes de General Roca y Neuquén de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y se reunió con integrantes de la Cámara de Productores de Villa Regina. También pasó por el paraje Ferri, en Cipolletti, donde mantuvo un encuentro con dirigentes y vecinos de la región.



“Nos reunimos con 60 rionegrinos, algún que otro neuquino también se arrimó, y el elevado nivel de la conversación vinculado a la concepción nacional me sigue sorprendiendo. Son la reserva moral del país y el sostén productivo de esta patria”, destacó.

Un peronismo «sin identidad«

La crítica al presente del justicialismo atraviesa buena parte de su discurso. Ayerbe cuestiona tanto al gobierno de La Libertad Avanza como al kirchnerismo y al progresismo, a los que considera “fuerzas disolventes”. Pero sus mayores objeciones apuntan a la pérdida de identidad del justicialismo y a una dirigencia que, a su entender, se alejó de sus principios fundacionales.



“El peronismo hoy es un pochoclo, no tiene forma, no tiene gusto”, sentencia el nacionalista. Y profundiza: “Ha perdido la forma porque lo han convertido en un programa de chimentos. No hay peronismo con 60% de pobres. Si hay gobiernos peronistas con 60% de pobres es que o no son peronistas o el peronismo está muerto”.



Frente a ese escenario, plantea recuperar la construcción política desde las bases sociales y las llamadas “Organizaciones Libres del Pueblo”: sindicatos, clubes de barrio y sociedades de fomento. La Comunidad Organizada, uno de los ejes centrales de la doctrina justicialista, aparece como el punto de partida para reconstruir una representación que considera debilitada.



Esa mirada también se traslada al funcionamiento interno del partido. Ayerbe rechaza las PASO, a las que considera un mecanismo ajeno a la tradición peronista. “Las supuestas internas abiertas de las PASO son una trampa de la socialdemocracia. Eso es como el balotaje, una cosa creada en contra de Perón que junta la bronca y trabaja por la negativa”. Su propuesta es volver a las internas partidarias cerradas. “Hace 30 años que no hay internas en el peronismo; la última fue Menem-Cafiero. Si no hay interna no va a haber unidad. La interna es la única que permite que el que gana conduce y el que pierde acompaña”, sostiene.

Recuperar la soberanía económica

En materia económica, el programa del MLN se apoya en tres iniciativas: recrear un organismo similar al Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI), restablecer la reserva de carga para la Marina Mercante y reconstruir una red ferroviaria de alcance federal.



Para Ayerbe, la pérdida de la flota mercante y el desmantelamiento ferroviario en los años 90 del menemismo tuvieron consecuencias que todavía condicionan el desarrollo de las economías regionales. Su propuesta consiste en recuperar parte de la renta del transporte marítimo para financiar infraestructura.



“A través de la reserva del 50% de los fletes de exportación e importación, podríamos capturar la renta marítima y destinar 1.000 millones de dólares anuales durante diez años para reconstruir el ferrocarril federal”, explica.



También defiende un IAPI adaptado a las condiciones actuales, con capacidad para intervenir en la comercialización de productos primarios y garantizar mejores ingresos a los productores. Según sostiene, el organismo “permitiría pagarle al productor el doble de lo que cobra hoy y duplicar el salario a los trabajadores de la cosecha”.



La discusión adquiere una dimensión particular cuando se traslada al Alto Valle y a Vaca Muerta. Ayerbe cuestiona el avance de la actividad hidrocarburífera sobre las zonas productivas y pone como ejemplo las perforaciones realizadas en Allen, en cercanía de las chacras frutícolas. También advierte sobre el impacto de los costos energéticos en la actividad regional. “Los productores que venden frío pasaron de pagar 11 millones de pesos de luz a 25 millones. Destruyen la actividad”, afirma.



Su planteo apunta a discutir qué destino se les da a los recursos naturales y cuánto valor agregado queda en las provincias productoras. Frente a la exportación de petróleo sin procesar, propone recuperar los principios de la Ley Savio de 1941 e instalar una refinería regional de 200.000 barriles en Catriel.



“El gasoil y la energía abundante deben servir para abaratar el costo industrial interno y dejar el valor agregado en las provincias productoras, no para sostener la política energética de potencias extranjeras”, sostiene.

El diálogo como camino y la visita de León XIV

Ayerbe se define como “argentino, cristiano, justicialista y metalúrgico”. Esa identidad atraviesa su mirada sobre la política y la sociedad, que vincula con la doctrina social de la Iglesia Católica. En ese marco, valoró el significado de la visita del papa León XIV a la Argentina y su convocatoria al diálogo.



“Es una bendición que el papa esté en la Argentina buscando alentar el diálogo. En el diálogo somos por lo menos dos que buscamos la verdad. Frente a la violencia verbal de la dirigencia, el Vicario de Cristo llama a la unidad nacional y a la pacificación entre los argentinos”, afirma.



Para el dirigente, la reconstrucción política y económica del país exige recuperar una tradición cultural e histórica iberoamericana, en lugar de los alineamientos con China o EE.UU., pero también superar una confrontación que, a su juicio, terminó alejando a buena parte de la sociedad de la política partidaria.



“El pueblo se ha retirado de la partidocracia y se refugia en su familia y en su club. Es tiempo de refundar la polis argentina sobre la base de la caridad y el trabajo argentino”, concluye.