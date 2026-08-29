Seis libros para descubrir: memoria, humor, rebeldía y aventura

Eye y yo

Julieta Cayetina y Dennis Smith

Esta historia, real, comienza con la muerte de una abuela y una pregunta que llega demasiado tarde: ¿cuál era el número que llevaba tatuado en el brazo? Eye, sobreviviente del nazismo y de siete campos de concentración, incluido Auschwitz, nunca había dejado que su pasado ocupara por completo el lugar de su vida.

Después de su muerte, su nieta Mariana intenta reconstruir aquello que no preguntó a tiempo. El número perdido se convierte así en una puerta de entrada a una historia familiar atravesada por el silencio, la pérdida y la necesidad de saber. Publicada ahora como novela, la historia había nacido en el teatro en 2018, a partir de la experiencia de la propia Cayetina y de entrevistas y testimonios sobre su abuela.



Lo más interesante del libro está, justamente, en ese desplazamiento: el Holocausto no aparece solamente como un acontecimiento histórico que debe ser contado, sino como algo que continúa produciendo efectos mucho después, incluso en quienes no lo vivieron. Mariana hereda preguntas, silencios, recuerdos fragmentarios y también una manera de mirar la vida que viene de su abuela. La investigación sobre el número tatuado es, en realidad, una investigación sobre ella misma y sobre el vínculo entre dos generaciones. El relato avanza entre escenas del pasado y la intimidad del duelo, y consigue que una historia particular dialogue con la de tantos sobrevivientes que llegaron a la Argentina después de la guerra.



Hay, además, una decisión que evita que Eye y yo quede atrapada en la solemnidad que suele rodear las historias del Holocausto: el humor. Eye es una mujer que sobrevivió, trabajó, llegó a la Argentina y construyó una vida después del horror, pero la abuela también está hecha de anécdotas, afectos, contradicciones y momentos cotidianos.

La hija del español

Tinco Andrada

Ambientada en la Buenos Aires colonial y en distintas ciudades del norte argentino a comienzos del siglo XIX, La hija del español, de Tinco Andrada, recupera un período atravesado por las guerras, los enfrentamientos entre españoles y criollos y una sociedad organizada alrededor de profundas desigualdades. En ese escenario, Concepción De Alzaga desafía las reglas de su tiempo: defiende los derechos de las mujeres y se rebela contra la discriminación racial, incluso cuando esa postura la enfrenta con su propio padre, un hombre que entiende el mundo desde la jerarquía, la violencia y la esclavitud. La amistad con Manuel, un joven negro esclavizado, será uno de los vínculos que pongan a prueba ese orden social.



Andrada construye una ficción histórica de ritmo intenso, en la que la lucha de Concepción funciona como hilo conductor para explorar las tensiones de una época en transformación. El conflicto familiar se vuelve también un conflicto contra las ideas y privilegios de una sociedad que parece no admitir desobediencias. Entre la amistad, el amor y la rebeldía, La hija del español propone una historia sobre quienes se atreven a cruzar las fronteras sociales y culturales que les fueron impuestas, aun cuando hacerlo tenga consecuencias difíciles de imaginar.

Caja 19

Claire-Louise Bennett



Una joven descubre que escribir puede ser una forma de escapar del aburrimiento, de las clases y, en cierto modo, del mundo. Mientras estudia para sus exámenes y trabaja en la caja 19 de un supermercado cercano a Londres, empieza a construir sus propias historias a partir de todo lo que lee. Las biografías de estrellas de Hollywood que fascinaban a su abuela, los libros de Roald Dahl que le leía su madre, y los textos que va encontrando por el camino forman una biblioteca íntima que crece al mismo tiempo que la protagonista.

No es solo una novela sobre una joven que quiere escribir ni una sucesión de libros dentro de un libro. Bennett convierte las lecturas en una especie de mapa de la vida de su narradora: cada título, cada autor y cada recuerdo abren una asociación inesperada y borran las fronteras entre experiencia y literatura.

La casa de verano

Masashi Matsuie

El autor construye una novela alrededor de un pequeño estudio de arquitectura y, a través de él, ofrece un retrato del Japón contemporáneo. Tôru Sakanishi acaba de graduarse y comienza a trabajar junto a Shunsuke Murai, un arquitecto prestigioso y discípulo de Frank Lloyd Wright, cuya manera de entender la arquitectura lo fascina. Durante un verano especialmente caluroso, el estudio abandona Tokio y se instala en la casa de verano de Murai, al pie del monte Asama, para trabajar en el proyecto de la nueva Biblioteca Nacional de Literatura Contemporánea.

Allí, entre planos, discusiones y la convivencia con sus compañeros, Sakanishi también deberá enfrentarse a sus propios deseos y a las dos mujeres por las que siente una atracción todavía torpe.



Ganadora del premio Yomiuri, la novela encuentra en la arquitectura una forma de observar un país atravesado por tensiones entre tradición y modernidad. Matsuie se detiene en los detalles del trabajo arquitectónico, en la relación entre espacio y memoria y en las decisiones que convierten un edificio en algo más que una construcción.

Pero La casa de verano es también una novela de aprendizaje: la del joven Sakanishi frente a un mundo profesional que todavía no comprende del todo y frente a los vínculos que empiezan a modificarlo.

Chicos

Sergio Bizzio

Sergio Bizzio vuelve a desplegar una de las marcas más reconocibles de su literatura: la capacidad de llevar una situación aparentemente cotidiana hacia territorios imprevisibles, absurdos y, muchas veces, desopilantes. Mientras Álvaro intenta sostenerse en medio de una situación que amenaza con desestabilizarlo, repasa sus convicciones más profundas -la bondad del ser humano, la poesía, el progresismo, los acróbatas chinos- y la escena termina en una dirección tan inesperada como característica del humor de Bizzio.

La novela parece avanzar, justamente, sobre esa lógica de asociaciones libres y desvíos inesperados, donde la reflexión más seria puede desembocar en lo disparatado. Bizzio construye así personajes que se mueven en un mundo reconocible pero sometido a una permanente torsión, como si la realidad estuviera siempre a punto de perder el equilibrio.

Oficina para cambiar el mundo

Magela Demarco

Anita sabe que el mundo es un lugar hermoso, pero también que hay cosas que podrían estar mejor. Como los grandes hablan mucho de cómo cambiarlo pero no siempre hacen demasiado, decide ponerse manos a la obra junto a su amiga Almu. Así nace una particular Oficina para cambiar el mundo, un lugar desde el que las dos niñas empiezan a descubrir que transformar lo que las rodea puede ser mucho más sencillo de lo que parece.

Escrito por Magela Demarco, es un cuento sensible y luminoso sobre la solidaridad, la imaginación y la posibilidad de actuar frente a aquello que nos preocupa. Con una idea sencilla -empezar por las pequeñas cosas-, invita a los chicos a mirar su entorno y preguntarse qué pueden hacer para mejorarlo. Un libro para lectores desde los 6 años, que propone algo más interesante qu e enseñar cómo cambiar el mundo: recordarles que ellos también pueden hacerlo.