Lecturas: “El reino”, el nuevo thriller de Jo Nesbo

En lo alto de una montaña, en los páramos de Noruega, hay un viejo caserón habitado por un hombre solitario. Se llama Roy, es experto en pájaros, regentea una estación de servicio y en cada casa corre un rumor sobre él. Su vida gris se reabre con la vuelta de Carl, su hermano pequeño. No se ven desde que se fue a estudiar a Estados Unidos hace quince años, tras la muerte trágica de su padres en un accidente de coche.





El hijo pródigo trae consigo a su flamante esposa, Shannon, una enigmática arquitecta: han ideado un plan para construir un gran hotel en los antiguos terrenos familiares y podrían hacerse ricos, no solo ellos sino además los vecinos de la zona.

Sin embargo, pronto llegan también los malos presagios. Porque es difícil reinventarse en una comunidad pequeña donde todos se conocen, y a los habitantes del lugar les costará olvidar ciertos episodios del pasado. Sobre todo, al agente Olsen, hijo del antiguo alguacil, que desapareció tiempo atrás en extrañas circunstancias.

Esta es parte de la trama de “El reino”, el nuevo thriller del escritor noruego Jo Nesbo, ese nombre del género negro que mantiene su lugar en la nómina de bestseller nórdicos con millones de ejemplares vendidos, y que es alabado por el maestro del género, Stephen King.

El libro, que llegará al país el 1 ° de junio, recupera la complejidad de una familia atravesada por las heridas del pasado y el porvenir de un futuro que se presenta incómodo, para dar forma una obra que expone los conflictos humanos, la codicia y las complicidades de un pueblo donde cada gesto tiene un impacto significativo.





Con los resabios bíblicos de Caín y Abel, Carl y Roy, los dos hermanos de Nesbo que protagonizan esta historia se reencuentran quince años después del trágico accidente.

“La mayor parte de las historias se basan en tradición, se basan en historias iniciales ya sean de la Biblia o cuentos o mitos y evidentemente esta historia tiene similitudes con la historia de Caín y Abel no sólo porque son dos hermanos sino por una relación complicada entre dos hermanos que son muy próximos. Y en ese sentido, yo busqué en la relación que he tenido con mis hermanos y con el menor, que murió hace seis años”, dijo el autor noruego en una conferencia de prensa con medios españoles sobre la génesis de esta novela que sus editores coincidieron en definir de “madurez” porque amalgama mucho de las exploraciones que viene trabajando en su obra. Incluso, lo de basarse en historias míticas no es nuevo: lo hizo hace dos años cuando publicó “Macbeth”, inspirado en Shakespeare.

En una conferencia de prensa vía zoom, vestido con una clásica gorra inglesa cuadrillé, Nesbo (nacido en Oslo, en 1960) desmanteló algunos secretos de los singulares personajes del libro, marcados por esa paleta psicológica de los seres que construye en su ficción: mentes retorcidas, complicidades oscuras, gestos misterioso, hostilidades, trastornos emotivos y pasionales.

“La tragedia -confió el autor noruego a propósito de “El reino”- siempre ha formado parte de mi narrativa, ha sido un elemento de mi manera de trabajar. Esta es una historia en la que el resultado parece condenado desde el principio, como si hubiera una fatalidad en la novela. Pero también creo que hay un optimismo en la historia porque la tragedia ya ha sucedido; está más en el pasado”.





A pesar del paso del tiempo, ¿es posible cambiar el punto de vista dentro de la familia? ¿Un pueblo olvida? Esas y otras tantas preguntas se trabajan en esta trama, que a diferencia de otros de sus libros más cercanos al género policial o al género negro, se sumerge en una “historia distinta”.

Nesbo decidió situar “El reino” lejos de la ciudad, en un páramo noruego en lo alto de una montaña.

“Quería esa atmósfera de pueblo, ciudad pequeña, en la que se mezcla la solidaridad con la envidia y la claustrofobia”, señaló sobre el ambiente de su novela, inspirado un poco en su infancia porque “cuando crecí pasé mis vacaciones de verano en pueblos pequeños con mis abuelos y es fascinante porque todo el mundo conoce a todo el mundo. Y tienes esa sensación de sentirte muy seguro, de que todos se preocupan por todos, de una solidaridad. Pero por otro lado, al cabo de un tiempo evidentemente tienes un sentimiento claustrofóbico de vivir en ese pueblo, especialmente cuando eres joven y tienes la sensación de que no puedes escapar de la percepción de tus vecinos de quién eres”.



Género negro



Consultado por el género que en la región donde vive ha devenido paradigma literario, al menos en lo que refiere a la literatura de exportación, Nesbo aseguró que es “solo un marco para una historia” y advirtió que desde la década del 70 la novela negra fue fundamental para abordar la literatura política “y eso significa que acabó captando muchos nuevos talentos”, aunque también bromeó con que allí “hay tantas novelas negras malas como en cualquier otro lugar”.

¿Cómo explicar esta asociación entre la región y el género, entonces?

“Supongo que fue parte de un ejercicio, incluso quienes no escribían ese género probaban. Como una forma de hacer. Pero insisto, el género no es importante lo que importa es la historia y los escritores”.