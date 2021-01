Leo Montero pidió disculpas por incluir un femicidio en un juego

El conductor Leo Montero pidió disculpas públicas hoy luego de las críticas que recibió por la utilización del femicidio de Lola Chomnalez, del que se cumplieron seis años en diciembre último, para una pregunta de la trivia de su programa de entretenmientos “Mejor de noche”, de El Nueve.

“Aclaracion. PEDIMOS DISCULPAS. En nombre de @MDN_C9 @canal9oficial @Prensa_Kuarzo x haber incluido una pregunta sobre femicidio en nuestro juego. Fue 100% desatinado. Asumimos el error y no volverá a suceder. Saben Uds con el respeto y altura que me manejo con estos temas. Gracias!!”, escribió el animador cordobés en su cuenta de Twitter @soyleomontero.

El hecho ocurrió en la emisión de anoche, en la que en la segunda mitad del programa se preveía un informe y entrevista con el abogado de la familia de Lola, Juan Raúl Williman.

Como ocurre cada vez que “Mejor de noche” cuenta con un invitado, se incluyó alguna pregunta alusiva en el cuestionario que deben responder los concursantes: “¿En qué playa de Uruguay apareció el cuerpo sin vida de Lola Chomnalez, asesinada en diciembre de 2014?”, era la consulta que, de ser respondida correctamente, permitiría sumar 20.000 pesos.

La pregunta generó fuerte rechazo en redes sociales, en las que muchas personas señalaron que se banalizaba el crimen de la adolescente de 14 años y se revictimizaba a sus familiares.

“Agrego las más sentidas DISCULPAS a la familia de Lola x este error del programa. Gracias!!”, manifestó Montero en un segundo tuit que publicó pasado este mediodía.

Al respecto, la ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, Estela Díaz, sostuvo que "es grave la banalización de la violencia extrema de género, el femicidio, para usarlo como entretenimiento".

Díaz repudió que "varias personas están al tanto y a ninguna se le ocurrió pararlo", en alusión a la producción y la conducción del programa.

"Para reflexionar respecto a la tolerancia social con la violencia de género", apuntó Díaz en su posteo en el que incluyó la captura de pantalla donde se lee la trivia sobre el femicidio.

Es grave la banalización de la violencia extrema de género, el femicidio, para usarlo como entretenimiento. Varias personas están al tanto y a ninguna se le ocurrió pararlo. Para reflexionar respecto a la tolerancia social con la violencia de género. pic.twitter.com/0X9kurxjVV — Estela Díaz (@EstelaEDiaz) January 6, 2021

Por su parte, la cuenta en Facebook de Mujeres que no Fueron Tapa, proyecto de la artista plástica Lala Pasquinelli que propone mostrar los estereotipos de género en los medios y desnaturalizarlos, sostuvo que "los medios de comunicación son agentes fundamentales en la reproducción y construcción de una cultura que desprecia la vida de las mujeres".

"Tanto las desprecia que no solo las cosifica, para aniquilarlas con niveles cada vez más altos de crueldad sino que una vez muertas las vuelve a cosificar y despreciar incluyéndolas como consignas triviales de un juego de preguntas y respuestas de la tevé", destacó.

En otro pasaje del texto posteado en @mujeresquenofuerontapa, la artista parafrasea a Rita Segato al afirmar que los medios de comunicación "producen y promueven una pedagogía de la crueldad": "Enseñando que somos cosas que pueden ser destruidas, que la muerte de una mujer es un juego de la tevé, que si acertás en la respuesta te ganás unos pesos...".

"¿Quieren hablar de femicidios en un programa de preguntas y respuestas? No es el lugar ni la forma, no queremos espectacularización ni trivialización de la violencia sobre nuestros cuerpos. No pretendan hacerse los aliados comprometidos para sumar espectadores. No.", añadió.

Lola Chomnalez había ido a Barra de Valizas para pasar el fin de año junto con su madrina, Claudia Fernández, y su familia. El 28 de diciembre salió a caminar por la playa y dos días después fue encontrada asesinada a unos cuatro kilómetros de la vivienda, en una zona de médanos.

A más de seis años del crimen, la causa tiene un procesado y la investigación continúa para identificar y localizar a otro hombre que, se cree, participó del femicidio.

