Un auto chocó al Tren del Valle a la altura del Aeropuerto de Neuquén: el servicio tendrá demoras este miércoles

La formación del Tren del Valle vio interrumpida su circulación este miércoles luego de sufrir un choque mientras realizaba su trayecto entre Plottier y Neuquén. El impacto ocurrió minutos después de las 7.30, a la altura del Aeropuerto Juan Domingo Perón de la capital. El siniestro tuvo lugar cuando un auto Chevrolet Corsa intentó cruzar las vías por la calle Cuba.

Desde el Tren del Valle informaron que el servicio se reanudó cerca de las 9. Advirtieron además que tendrá una demora de «más de 30 minutos» durante esta jornada producto del choque. Desde el servicio ferroviario confirmaron que no hubo pasajeros lesionados a raíz del impacto.

Choque del Tren del Valle: una mujer sufrió heridas leves

El hecho ocurrió a dos cuadras de la Unidad de Detención de Mujeres Nº16. La jefa de la división Tránsito, Andrea Solano, informó que el auto era conducido por una mujer de 44 años quien fue «trasladada preventivamente» al hospital Heller.

Indicó que la conductora «estaba consciente» cuando los efectivos arribaron al lugar y señaló que ya habría sido dada de alta.

Un nuevo accidente genera demoras en el servicio del Tren del Valle. Foto: gentileza.

De acuerdo a la información relevada, el auto circulaba en sentido sur y el tren en sentido a Neuquén cuando se produjo el accidente. Solano comunicó que aún se trabaja para establecer fehacientemente las causas que originaron el accidente.

La jefa de Tránsito informó que se le practicó el test de alcoholemia al maquinista, el cual arrojó resultados negativos. Por otro lado, el auto Chevrolet Corsa quedó varado a un costado de las vías a la espera de una grúa para ser trasladado al predio de la División Tránsito.

La conductora del Chevrolet Corsa fue trasladada preventivamente al hospital Heller.

Solano indicó que el auto fue impactado en el costado del acompañante y que afortunadamente la conductora era la única ocupante del vehículo.