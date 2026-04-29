Bariloche compra leña para el Plan Calor municipal: hubo cinco oferentes

En Bariloche, el municipio tiene su propio Plan Calor y licitó la compra de leña para hacer la primera entrega antes del invierno. Foto: archivo

La Municipalidad de Bariloche tiene su propio esquema de ayuda a las familias que no cuentan con gas natural y necesitan leña para calefaccionarse en el invierno, que se suma al programa provincial, y con una inversión de 645 millones de pesos realizó la licitación para llegar a tiempo con el material combustible vegetal.

La licitación pública 1/2026 del municipio promovió la compra de 8.600 metros cúbicos de leña de la zona para destinar al Plan Calor, «con el objetivo de garantizar el abastecimiento antes de la llegada de las bajas temperaturas y dar respuesta a una necesidad concreta de muchas familias barilochenses».

La apertura de sobres se realizó este martes y se presentaron cinco oferentes, cuyas propuestas quedaron bajo análisis para avanzar en la adjudicación, que tiene la supervisión del Tribunal de Contralor, cuyos miembros participaron del acto que encabezó el secretario de Desarrollo Humano, Fabián Zúñiga.

La licitación para la compra de leña realizada por el municipio de Bariloche tuvo cinco oferentes. Gentileza

Según informó el municipio, actualmente hay alrededor de 4.300 titulares que forman parte del programa y reciben dos entregas de leña durante la temporada invernal, con un total de dos metros cúbicos de leña en cada una de ellas.

A ese esquema habitual también se suman las asistencias por emergencia que surgen durante los meses más fríos, cuando nuevas familias solicitan acompañamiento ante situaciones urgentes.

«Cada invierno, este programa se convierte en una herramienta fundamental para acompañar a miles de hogares que dependen de la leña para calefaccionarse», destacó el gobierno de Walter Cortés que puso en valor la anticipación de la licitación para tener el material combustible antes de que lleguen los fríos extremos.