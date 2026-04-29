Liga Federal de básquet: Pacífico fue más en el suplementario y le ganó a Plottier como visitante

Pacífico pretende revertir su imagen en la ronda de desquites y dio un paso clave. Venció a Club Plottier como visitante y todavía sueña con terminar en el top 4 de la división Sur en la Liga Federal de básquet. El Decano se hizo fuerte en El Histórico y ganó en tiempo extra, por 91-86, luego de igualar en 78.

Fue un partidazo, cambiante y con un cierre muy parejo. El equipo capitalino tomó la delantera con un claro 30-21, achicó Plottier antes del descanso largo a 48-43 y luego del 16-16 en el tercero (64-59), el local lo ganó por cinco (19-14) y llegó el tiempo extra. Ahí el Deca prevaleció por 13-8 y se llevó la victoria.

Los detacados de la noche

Marco Roumec, con 22 puntos, fue el goleador de la noche con 22 puntos, seguido de Lucas Romera (18), David Véliz (14 más 13 rebotes), Gustavo Maranguello (12 más 10) y Alex Soria (10); mientras que en el dueño de casa sobresalieron Gabriel Spinaci (19), Joaquín Morandini (18), Leandro Tapia (16 más 10) y Angelo Sasso (12). Romec, que también dio 7 asistencias, alcanzó una valoración de 29 y fue el mejor de la cancha.

En la comparativa, dos aspectos fueron fundamentales para la victoria del Decano: bajó 12 rebotes más (49-37) y fue mucho más efectivo en los triples: anotó 12-29 (41%) contra un 23% (6-26) de Club Plottier. Además, la visita regaló más asistencias (20-13).

El equipo de Maxi Rubio tuvo a Roumec como su máxima figura. (Prensa Club Plottier)

Posiciones y lo que viene

Pacífico tiene marca de 4-6 (14 puntos) y quedó en el quinto puesto, debajo de Club Plottier (14, 5-4). El Decano todavía tiene posibilidades de finalizar en el top 4; mientras que el podio está muy marcado con Centro Español y Pérfora en lo más alto, con 8-1 (17) e Independiente, con 6-2 (14). En la zona baja están Deportivo Roca (3-6, 12), Atlético Regina (2-7, 11) y Petrolero Argentino (9, 9-0).

La competencia tendrá continuidad este miércoles 29 a las 21:30, con Independiente vs. Petrolero Argentino, en La Caldera; mientras que el jueves 30 habrá un duelo de aquellos entre los líderes Español y Pérfora, en El Templo de Plottier y a las 21. El sábado 2 de mayo a partir de las 21 jugarán Petrolero-Atlético Regina, en La Cueva de Plata Huincul.