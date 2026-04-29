Un megaoperativo desarticuló una red que vendía armas en el mercado ilegal: Neuquén está entre las provincias allanadas
La Policía Federal Argentina detuvo a 35 personas y secuestró un importante arsenal. La banda se dedicaba al desvío de armas del mercado legal al ilegal en un operativo con alcance nacional. Neuquén estuvo entre las provincias donde se realizaron allanamientos.
La Policía Federal Argentina desbarató una organización criminal que desviaba armas de fuego desde el circuito legal hacia el mercado ilegal en una investigación que se extendió durante dos años. El procedimiento incluyó allanamientos en Neuquén y otras 11 provincias, además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La causa fue impulsada por el Departamento Investigaciones Antimafia del DFI, a partir de una denuncia que alertó sobre maniobras irregulares en la compra de armamento. A partir de tareas de inteligencia, análisis de documentación e intervenciones judiciales, se logró identificar una red con alcance nacional e internacional.
Más de 130 allanamientos y 35 detenidos
Con autorización de la Justicia Federal, se ordenaron 140 allanamientos simultáneos en distintos puntos del país. Según se informó, ya se concretaron 133 procedimientos, mientras continúan otras líneas investigativas vinculadas a la misma estructura.
Como resultado del operativo, fueron detenidas 35 personas, señaladas como integrantes de la organización. También se secuestró un importante arsenal compuesto por escopetas, pistolas, revólveres, fusiles, ametralladoras y más de 40 mil municiones.
Entre los elementos incautados también se encontraron una granada, pólvora, cargadores y maquinaria utilizada para la recarga de proyectiles.
Cómo operaba la organización
La investigación determinó que la banda compraba armas en el mercado formal mediante personas interpuestas que no podían justificar económicamente esas adquisiciones. Luego, el armamento era derivado al circuito ilegal.
Los investigadores detectaron además la participación de comerciantes, gestores e intermediarios que facilitaban la documentación para concretar las transferencias. En varios casos, las armas tenían numeraciones adulteradas antes de ser revendidas en Argentina y en países limítrofes.
Desde la fuerza señalaron que el procedimiento “afectó de manera directa la capacidad logística” de la organización. La causa continúa en etapa de investigación para determinar el alcance total de la red.
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