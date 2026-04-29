Servicio a la comunidad: CALF anunció un corte de luz programado para el jueves 30 de abril en Neuquén

Servicio a la comunidad de CALF.

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte programado de luz que alcanzará a un sector de la ciudad de Neuquén este jueves 30 de abril.

Desde la empresa que brinda servicios de suministro eléctrico solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.

Corte de luz programado en Neuquén: zona y horario afectado el 30 de abril

CALF indicó que el corte programado para este martes será de la siguiente forma:

Zona: Pin desde Mosconi hasta Huergo entre Trabajadores de la Industria y Conquistadores del Desierto