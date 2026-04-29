Asumió la nueva directora del hospital de Cipolletti: “Queremos devolverle la dignidad”

El hospital Dr. Pedro Moguillansky de Cipolletti inició una nueva etapa este miércoles con la asunción de María Margarita “Marita” Rizzi Salto como directora, en un acto realizado en el auditorio del centro de salud y con una importante presencia de personal hospitalario, funcionarios provinciales y representantes municipales.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Rizzi Salto aseguró que el objetivo será reconstruir la confianza puertas adentro y hacia la comunidad de Cipolletti. “Tratar de seguir trabajando para que nos brinden el apoyo que nos prometen y trabajar en equipo y juntos escucharnos. El fin es volver a tener la dignidad de trabajar en el hospital, en la salud pública”, expresó.

Foto: Flor Salto.

La ceremonia reunió al ministro de Salud de Río Negro, Demetrio Thalasselis, a la nueva secretaria de Salud, Marina Deorsola, la subsecretaria de Cuidados Enfermeros Silvia Heckel, y al intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, quienes acompañaron la puesta en funciones de la nueva autoridad del principal hospital público de la ciudad. Además, estuvieron presentes los directores de los hospitales de Cinco Saltos, Fernández Oro y Campo Grande.

Rizzi Salto es médica clínica y cuenta con más de 20 años de experiencia dentro del sistema sanitario de Cipolletti. Durante su discurso reconoció el contexto complejo que atraviesa la salud pública, pero aseguró que asume el desafío con compromiso. “Sé que va a ser un camino largo. Lo único que pido es que nos apoyemos, que trabajemos en conjunto, que trabajemos en equipo y que nos escuchemos”, expresó.

Nueva conducción para el hospital de Cipolletti

La flamante directora sostuvo que uno de sus principales objetivos será recuperar el sentido institucional del centro de salud y fortalecer las condiciones laborales del personal. Frente a trabajadores y autoridades, planteó la necesidad de iniciar una etapa de reconstrucción interna tras meses marcados por tensiones y cambios en la conducción.

“Volver a dar la dignidad al hospital de Cipolletti”, remarcó Rizzi Salto durante el acto, una frase que sintetizó el eje central de su mensaje ante un auditorio colmado.

La médica clínica también vinculó esa recuperación con la situación salarial y el reconocimiento al recurso humano, dos reclamos que vienen siendo planteados por distintos sectores del sistema público de salud. “La dignidad no solo pasa por nuestro trabajo, también por nuestra remuneración. Eso se sabe y lo vamos a luchar”, afirmó.

Foto: Ministerio de Río Negro.

La nueva directora destacó además la vocación de servicio del personal que sostiene diariamente la atención sanitaria. Señaló que, pese al desgaste acumulado y las dificultades actuales, existe un fuerte compromiso de quienes trabajan en el hospital. “Hoy puedo dar fe de que la gran mayoría de la gente que está acá tiene mucha voluntad de servicio. Estamos cansados y eso no lo desconozco”, expresó ante sus compañeros.

En ese marco, pidió respaldo interno para la nueva gestión y convocó a reconstruir vínculos dentro de la institución. “Lo único que pido es que nos apoyemos, que trabajemos en conjunto, que trabajemos en equipo y que nos escuchemos”, sostuvo.

En declaraciones posteriores con este medio Rizzi Salto señaló que también será necesario recomponer la relación con la comunidad y recuperar confianza en la salud pública local. “Vuelvan a confiar en el hospital”, expresó.

“No dejar de pensar en el paciente, que es lo fundamental. Todos trabajamos para el paciente”, María Margarita “Marita” Rizzi Salto, directora del hospital de Cipolletti.

Amplio respaldo político en la asunción de la nueva directora del hospital de Cipolletti

Durante el acto, Thalasselis destacó la trayectoria de la nueva directora y remarcó que su designación surgió del análisis interno del funcionamiento sanitario local. “Es una médica que tiene 21 años de servicio en salud pública, trabaja en clínica médica y tiene un fuerte arraigo con el sistema de salud y con la localidad”, señaló.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el ministro explicó que la nueva conducción tendrá el desafío de fortalecer la atención en Cipolletti en un escenario complejo para todo el sector sanitario. Indicó que la prioridad será sostener servicios y mejorar la organización interna del hospital.

“Sabemos que enfrentamos dificultades que deberemos ir resolviendo. Los presupuestos de salud no se estiran y debemos ser responsables en términos presupuestarios para darle sustentabilidad al sistema”, afirmó.

Foto: Ministerio de Salud.

También adelantó algunos de los ejes de trabajo para la nueva etapa. Entre ellos mencionó la necesidad de reforzar la atención primaria, acercar respuestas a los barrios y avanzar con políticas sanitarias planificadas en distintas áreas de cuidado.

“Necesitamos estar cerca de cada uno de los ciudadanos con acciones sanitarias concretas”, sostuvo. Además, aseguró que continuarán las mejoras en insumos, tecnología e infraestructura hospitalaria, con foco en la calidad de atención.

Por su parte, Buteler comprometió el acompañamiento del municipio a la nueva conducción. “Siempre vamos a estar ahí para colaborar, para acompañar y estar en cada cosa que necesite el hospital”, afirmó.

El intendente remarcó además la importancia estratégica que tiene el centro de salud para la ciudad y sostuvo que se trata de una institución central para la comunidad. Señaló que desde el municipio observan de manera permanente las necesidades del sistema sanitario local.

También destacó el trabajo cotidiano del personal y el reconocimiento que, según indicó, expresan los vecinos. “Si hay algo que nosotros escuchamos día a día de los cipoleños, es el valor que tiene el hospital, pero sobre todo los trabajadores de la salud pública”, expresó.

Buteler agregó que, más allá de las dificultades estructurales que pueda atravesar el sistema, existe una valoración social del recurso humano que sostiene la atención diaria. “Lo que nadie duda en Cipolletti es que tenemos el mejor personal de salud que podemos tener”, concluyó.