Elecciones en el PRO de Río Negro: rechazan la lista de Lacour y Martín va por la reelección

No habrá internas en el PRO para su elección de autoridades en Río Negro. La Junta Electoral del partido desestimó este miércoles a la lista opositora por incumplimientos formales y avales observados.

Así, el legislador Juan Martín se encamina para su reelección al frente del PRO rionegrino. Anoche, la barilochense Martina Lacour había presentado una lista alternativa, pero, horas después, las autoridades electorales informaron del rechazo de esa nómina y dejó al oficialismo como única opción en el proceso de renovación de autoridades.

La decisión de la Junta se formalizó en la resolución N° 38/2026 -que se publicó en la página Web del partido- donde no se oficializó la presentación de “Renovación rionegrina” por incumplimientos formales.

Se indica que las principales observaciones fueron inconsistencia en los avales, a partir de que se detectaron irregularidades en la validación de firmas y en la acreditación de afiliaciones. Eso determinó que no se cumplió con los requisitos mínimos exigidos.

También se citaron problemas en la integración de la lista. Se detectaron situaciones de incompatibilidad y casos de dirigentes vinculados a más de una nómina.

Otro aspecto señalado fue la forma de presentación. Parte de la documentación fue elevada en formato digital sin cumplir plenamente con los mecanismos de validación requeridos, lo que también fue objetado por la Junta al momento de evaluar la legalidad del proceso.

Por el contrario, la Junta Electoral aceptó la nómina “Próximo Paso”, que encabeza Martín, con Ofelia Stupelengo y Gastón Varela como vicepresidentes primero y segundo, respectivamente.

En el tramo de vocales titulares figuran Carola Marsilli, Juan Murillo, Natalia Rodríguez, Jorge Padin, Liliana Pagliaricci, Exequiel Lertora, Claudia Bértora, Marcelo Ramallo, Mariana Arevalo, Gustavo Costanzo, Marianna Constantino, Mauro Cardelli y Florencia Laksman.

Por su parte, entre los candidatos a la Asamblea, están Eugenio Burzaco, la legisladora María Laura Frei y Flavia Boschi.