Ley de solidaridad social...

Puerto del Este

…y reactivación productiva” para empezar a trabajar en dar posibles soluciones a la triste y desoladora situación económica y social -entre otras cosas- que nos dejó “el mejor equipo de los últimos cincuenta años”, según Macri se llama el paquete que el nuevo gobierno intenta que se apruebe en el Congreso.

El primer día no obtuvo “quórum” porque los diputados que dejó Macri para desestabilizar el país, con el plan que los llevaría a poder condicionar al gobierno para que no los encarcele por el daño que causaron en lo social, económico, patrimonial y de la soberanía especialmente en lo territorial y marítimo (bases para EE. UU. y concesiones a Inglaterra y a la Shell en el Mar Argentino) saqueando a esta patria (no a la de él si investigamos la procedencia de su familia y costumbres heredadas).

Dejemos de una vez de mirar para otro lado cuando nos toman desde el gobierno “por ignorantes e idiotas”.

Hasta se dio el lujo Macri, y Daer de la CGT, de no permitir que obreros y pueblo en general tomaran las calles y lo destituyeran (ahora sí los sacan a interrumpir las líneas del Roca y destruir grave e intencionalmente la sede UTA a solo dos o tres días de asumir el nuevo gobierno).

Finalmente creo que la izquierda sabiamente ha venido indicando lo que nos ocurriría con Macri y cómo debía proceder el pueblo ante tales circunstancias…

Juan Carlos Malgesini

DNI 4.673.429