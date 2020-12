Liam Gallagher dará un show por streaming desde el Támesis

Liam Gallagher navega con la música en "Down By The River Thames".

El músico británico Liam Gallagher regresará a los escenarios el próximo sábado 5 de diciembre con "Down By The River Thames", un show virtual transmitido vía streaming para todo el mundo que ofrecerá desde una barcaza navegando por el Támesis.

En "Down By The River Thames", que se podrá ver desde la plataforma MelodyVR, Liam estará acompañado por su banda completa y recorrerá un repertorio de canciones icónicas, favoritos de los fans y algunas sorpresas de su carrera solista y su etapa con Oasis.

Recordando momentos de los Sex Pistols y The Clash, el show se llevará a cabo mientras la barcaza pasa por algunos de los lugares más famosos de Londres.

"Down By The River Thames" comenzará a las 22 en Argentina a través de la aplicación MelodyVR en todo el mundo y las entradas (£16.50) se pueden adquirir a través de LiveNation.co.uk.

Agencia Télam