Liderazgo decisorio y de administración

La administración de la crisis engulló las energías políticas sin que aparezcan figuras que apunten hacia el liderazgo decisorio de otras épocas.

En Neuquén, el fin de año termina en términos políticos con la consolidación de un liderazgo de naturaleza administrativa o gubernamental racional. Los atisbos de liderazgo decisionista quedaron en el amague frente a un papel de la oposición que registra, quizá como nunca antes, autocrítica desde un sentido común enorme.

Terminar el año “con cierta calma de los conflictos, sin que se desmadre el equilibrio dentro del partido y frente a los actores que acostumbran a hacer juegos que no son esperados”, es un logro para la gestión de Omar Gutiérrez de acuerdo a la visión de un agudo observador de la política “pos-60”, como se los conoce a quienes se los jubiló a manos de la renovación generacional que creó Jorge Sapag.

La reaparición de Rolando Figueroa generó una preocupación que, para variar, ocupó tiempo del gobernador Gutiérrez para tratar de llenar vacíos en la trama de la trazabilidad de esa movida política. Figueroa no dijo nada que no se esperaba que dijera tras una segura meditación sobre pisadas en falso, y que, cuando se ataca, no todo es válido. Plantó bandera, dijo aquí estoy, y no fueron pocos los que le jugaron una ficha para ver si se puede sacudir el liderazgo decisionista frente a la trama burocrática que parece engullir las energías.

El historiador y profesor de Derecho Político Gabriel Rafart describió que el tipo de liderazgo actual es gubernamental-racional, lejos de los liderazgos decisionistas y de oportunidad de los Sapag mayores y sus continuadores en referencia a Jorge Sobisch. Adujo que fue posible porque no hubo otras tramas competitivas, como algún poderoso jefe municipal, un líder del parlamento provincial o una competencia por afuera del sistema político.

El gobierno de Gutiérrez -apuntó el académico- tuvo a su favor una legislatura provincial poco exigente, por demás cooperativa, que ni siquiera tuvo una producción legislativa propia.

¿Será un globo de ensayo? El envío de un paquete de leyes en cuyo tratamiento no había expectativas reales. El fin de un esquema.

Ese cachetazo de realidad hizo saltar el amor propio de la oposición legislativa y pusieron en jaque una estrategia que nadie entendió, si es que existió como tal. El gobierno provincial tiene solo 9 legisladores propios, y llega a 15 con aliados a quienes debe atender para satisfacer sus reclamos, críticos la mayor parte de las veces.

Nadie entendió cuál fue el objetivo de enviar un paquete de leyes “a las apuradas” que contenía una trampa tan visible como el volcán Lanín desde la ruta 237. Ampliar el período de la emergencia con la consecuente autorización del crédito de 140 millones de dólares, pesificado porque Martín Guzmán ya le advirtió a Gutiérrez que tiene que calmar su endeudamiento en moneda extranjera. En similares términos se inscribe una ley de compre neuquino (que ya cambió 3 veces) en cuya elaboración ni siquiera había sido de la partida la mayor empresa petrolera de la región.

El observador pos-60 supone que puede haber sido una jugada con olor a Jorge Sapag, lanzar un globo de ensayo sin demasiadas expectativas a la espera de que aparezcan actores y “sorprendan” con sus jugadas políticas. No apareció nadie, el bloque del MPN emitió un documento 24 horas después de que fracasara el despacho en comisión por ausencia opositora donde lo más duro que dice es que “lamenta” la postura. “Es política, estúpido”, es lo que se atribuye a un dirigente internacional que le reprochó a otro que no entendía lo que ocurría. La frase, en rigor, dice que es como el juego de la economía.

“Liderazgo de administración con capacidades escasas como coordinar” dos sectores claves, educación y acción social, en plena pandemia. La opinión de Rafart deja también para pensar en qué quedó la estrategia de buscar propuestas a diestra y siniestra donde los sectores afines al MPN cumplieron como los mejores y los no afines nunca entendieron para qué.

La otra acción que quedó cuasi olvidada fue el supuesto acuerdo político en función de ideas teóricas académicas sin una base práctica. ¿Será estrategia o un globo de ensayo?