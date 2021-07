Llega un mes recargado para el streaming: Sky Rojo, Okupas y mucho más

Sean todos bienvenidos a la segunda parte del año. Comienza julio y, como ocurre en cada inicio de mes, los estrenos de las distintas plataformas de streaming -y de la TV, por supuesto- ganan espacio en la agenda del ocio.





En esta oportunidad, tenemos que mencionar que además de todos los lanzamientos tenemos también una plataforma debutante, como es el caso de HBO Max, que acarrea la presentación de nuevas producciones.

Si hablamos de lanzamientos, sin dudas uno de los grandes destacados es el arribo de Okupas a Netflix. Es que la ficción argentina, un clásico de los 2000, finalmente estará remasterizada después de décadas sin que se pueda acceder a esta producción.

A partir del 20 de julio, el público podrá ver la serie dirigida por Bruno Stagnaro, que se alzó con tres Martín Fierro allá por el 2001, y que tiene a un joven Rodrigo de la Serna en el papel principal. Contará con música de Santiago Motorizado.

La temática de Okupas apunta a la crisis económica de inicios de los 2000 en Argentina, el mundo de la droga y los crímenes, y un contexto social al borde del estallido constante. En este contexto, conoceremos la historia de Rodrigo, el Pollo (Diego Alonso Gómez), el Chiqui (Franco Tirri) y Walter (Ariel Staltari), un grupo de amigos que vive ocupando una vieja casona bonaerense.





Si de influencia nacional hablamos, otro gran estreno (también por Netflix) será el de la segunda parte de Sky Rojo, la serie de los mismos creadores de La Casa de Papel que tiene a Lali Espósito como una de las tres protagonistas. Vale recordar que su primera temporada, a comienzos de este año, fue de las más vistas de la plataforma. En este caso, estrenará el 23 de julio.

Pero no solo de Netflix vivimos, claro. Disney + estrenará el próximo 9 de julio la película “Black Widow”, una de las tantas secuelas de la saga de Los Vengadores, en este caso con el personaje de Scarlett Johansson como protagonista. Como ocurre con cada estreno en la plataforma de Disney, los usuarios deberán pagar un extra.

Sin embargo, quedará liberada para el resto de los usuarios Cruella, el largometraje sobre una de las protagonistas de 101 Dálmatas, encarnada por Emma Stone. Desde el 16 de julio, se podrá observar por Disney+.

Además, lanzará “Monsters at Work”, la serie original sobre Monsters Inc. que estrenará el próximo 7 de julio. Estará ubicada luego de la historia de la película principal.





La TV por cable también tendrá un atractivo estreno por delante. Es que de la mano de los creadores de “The Handmaid’s Tale” y “Fargo”, llega a AMC la serie dramática “Reprisal.”

Se trata de la historia de una mujer que persigue una venganza contra una pandilla de mafiosos que intentaron matarla. Cuenta con un elenco de reconocidos actores de series icónicas como “Sons of Anarchy”, “Black Mirror” “True Detective” y “Mad Men”. La serie estrenará el lunes 12 de julio a partir de las 22.

Habrá más novedades. Desde hoy, Netflix tiene disponibles las series “Jóvenes altezas” (un príncipe que tiene problemas de adaptación a su nuevo instituto) y “Generación 56K” (una pareja que se conoció hace dos décadas y se reencuentra), junto a los films “El bebé de Bridget Jones” y “Cazafantasmas”.

En los próximos días, la plataforma de la gran N también estrenará las series “Guerra de Vecinos” (7/07), “El pantano” (7/07), la cuarta temporada de “Atypical” (9/07) y “El cártel de los sapos: El Origen” (28/07). Además, las películas “La calle del terror: Parte 1” (2/07), “Robin Hood: Orígenes” (2/07) y “La última carta de amor” (23/07) entre otras.





Amazon lanzará desde hoy la serie “Soulmates”, y además la segunda temporada de “El Cid” (15/07), “Her Blue Sky” (23/07) e “Inmune” (28/07); más las películas “La guerra del mañana” (2/07), “Navidad Sangrienta” (3/07) y “Escape Room” (10/07).

Disney sumará a sus estrenos “Jungle Cruise”, una aventura en el Amazonas protagonizada por Dwayne Johnson, Emily Blunt, Edgar Ramírez y Jack Whitehall. Será desde el 30 de julio, con Premier Access.

Así las cosas, a lo largo de todo el mes tendremos grandes lanzamientos, con mucha presencia argentina y sobre todo con mucha acción. Es momento de acomodar el sillón, preparar los pochoclos y disfrutar de un buen momento en casa.



HBO Max, un estreno a toda máquina



Desde el martes, HBO Max realizó su lanzamiento en toda Latinoamérica, y lógicamente Argentina no quedó fuera. En esta nueva plataforma, HBO apuesta fuerte por grandes colecciones, y también por inmediatez: la mayoría de los estrenos que Warner Bros. lleve adelante en las grandes salas estarán disponibles en la plataforma de HBO 35 días después.

Hay que resaltar algo: HBO Max sale al mercado con muchas apuestas fuertes como Game of Thrones, la saga entera de Harry Potter, el especial de Friends (y todas sus temporadas) o The Mare of Easttown; pero también tendrá algunos estrenos.





Entre otros lanzamientos, saldrán con “The Flight Attendant”, el reboot de “Gossip Girl”, la apuesta de Ridley Scott con “Raised by Wolves”.

Además, una de las bombas será la producción de “The many saints of Newark”, la precuela de la incónica serie “Los Soprano”, que brilló del 1999 al 2007. HBO Max tiene un costo de $529 por mes en su plan Estándar y $359 por mes en su plan Móvil.