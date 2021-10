“Lo que pasó con los delfines nos obligará a acordar un protocolo para varamientos masivos”

“Nos vimos desbordados por la cantidad de cuerpos de delfines que aparecieron por el varamiento masivo, y si bien fue algo excepcional es un evento que se puede repetir, y debemos estar preparados”.

Con estas palabras, Paul Osovnickar, el director de la sede local de la Universidad del Comahue (Unco)-que fue la entidad que se ocupó de realizar las necropsias de los animales-salió al cruce de las críticas que se generaron tras la difusión de imágenes que mostraron cómo los restos que quedaron tras esos procedimientos fueron descartados en el basural.

Todo ocurrió después de que gran cantidad de delfines comunes huyeran del ataque de una familia de orcas, encajándose en la orilla, al descender la marea. El hecho tuvo lugar hace más de 10 días, y recién el viernes último (1/4) por la tarde, al terminar los estudios, trasladaron los cuerpos, que, en conjunto con el municipio, optaron por enterrar en el basurero.

“Este varamiento masivo nos abre nuevos interrogantes, y tendremos que anticiparnos”-dijo Osovnickar. “Habrá que armar un programa para atender eventos como éste, porque es algo poco común, pero natural. Nosotros nos tuvimos que hacer cargo de una situación que no teníamos prevista, por eso habrá que articular con otras instituciones y entidades (Prefectura, las áreas de ambiente) para acordar cómo deberemos manejarnos con todo lo que tiene que ver con la logística y la disposición final” remarcó.

“De hecho-subrayó- aunque pudimos analizar a todos los animales, nuestros laboratorios no están preparados para recibir ese número de ejemplares. No tenemos cámaras (de frío), y lo que se hace en ellos está más orientado a la docencia que a la investigación” explicó.

Sobre la utilización del basural para llevar los restos manifestó que “lo que nos preocupa no es el sitio. Y con esto no digo que la disposición allí sea algo definitivo para estos casos, sólo que en esta oportunidad creímos que era lo más conveniente, porque por un tema de logística volver con semejante cantidad de animales a la costa y buscar un lugar para enterrarlos no era una opción” consideró. Y recordó que también “ya se había enterrado allí a una ballena jorobada, que se varó en un lugar de la costa en el que era riesgoso que permaneciera”.

Sin embargo, reconoció que fallaron “al no verificar que los restos se sepultaran en tiempo y en forma. Lo que pasó es que los animales se llevaron el viernes y recién al día siguiente por la mañana se terminaron de cubrir adecuadamente, según lo que nos informó el municipio, que es quien se ocupó de ese procedimiento” alegó el director.

Sin embargo, en fotos captadas el sábado por Río Negro todavía se distinguen delfines entre los desechos domiciliarios. “Iremos a cotejar que ahora se hayan dispuesto bien”-dijo Osovnickar.

52 animales en total

Hasta el momento, fueron 52 los delfines que aparecieron en distintos puntos de la localidad tras el varamiento masivo. “Los últimos sobre los que nos informaron fueron enterrados en la costa, cerca de donde aparecieron. Fueron analizados en la playa, y se tomaron muestras de tejidos” informó el director de la sede de ciencias marinas de la Unco.