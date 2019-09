Lo que viene: un verano festivalero con contratos en pesos

Será sin dudas un verano musical en pesos. No hay más alternativa y los que quieran cobrar en dólares tendrán que buscar otros festivales.

La decisión está tomada al menos por las organizaciones de los dos festivales más grandes en cuanto al folclore en el país.

Cosquín y Jesús María van a firmar contratos en pesos para el verano que se viene y ya cerraron acuerdos con los exponentes más grandes. No todos, quedan algunos por firmar, pero el grueso está acordado, entre ellos el Chaqueño Palavecino y Los Nocheros.

La semana pasada se instaló la polémica porque circuló un a versión sobre el intento de algún grupo folclórico de cerrar un contrato en dólares, nada menos que por cien mil de la moneda americana.

Rápido, tanto el Chaqueño como Los Nocheros, desmintieron que fueran ellos los que demandaran el pago en esa moneda y menos aún por esa cifra y al mismo tiempo ratificaron su presencia festivalera.

Cada uno tiene derecho a decidir en qué moneda cobra, aunque lo lógico sería que en la Argentina se cobre en la moneda de curso legal en el país. Este es el juego de la oferta y la demanda, serán las organizaciones de los festivales las que decidirán si están dispuestos a correr riesgos con el dólar, sobre todo en tiempos de incertidumbre, con elecciones de por medio y con tres meses para el final del año que pueden ser muy intensos.

Es decir, no es un buen momento para firmar en dólares, pero tampoco lo es para contratos monstruosos que son pagados en algunos casos con dineros de los municipios, donde los sponsors hacen aportes que no cubren esas sumas. Es decir, una cifra es exagerada aunque se pague en pesos. La cuestión es no hipotecar un municipio con tal de contratar a un grupo, por más que sea el más taquillero.

Los artistas se amoldan para estar en las grandes convocatorias y es el segundo año consecutivo donde los contratos tienen techo. Es que la economía argentina tiene techo y eso hace que para seguir en cartelera se deban adecuar a los tiempos que corren.