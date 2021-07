Los All Blacks golearon a Fiji en un partido de preparación

Los All Blacks no tuvieron piedad con el seleccionado de Fiji, al que vencieron en un partido de preparación para el Rugby Championship. Gentileza.

Los All Blacks, el seleccionado de rugby de Nueva Zelanda,golearon en la madrugada de hoy a Fiji por 60 a 13, en un test de preparación para el Rugby Championship 2021, en donde jugará ante Australia, Sudáfrica y Argentina, y la Bledisloe Cup que disputará ante los australianos.

El partido de preparación se celebró en el Waikato Stadium, en la ciudad de Hamilton, y fue el desquite del desarrollado la semana anterior cuando el poderoso representativo de los All Blacks vencieron 57 a 23 en el Forsyth Barr Stadium de Dundin.

Los puntos de Nueva Zelanda se concretaron con tries de Sevu Rice (3), Samisoni Taukei'Aho (2), Ardie Savea, Will Jordan, Rieko Ioane y Shannon Frizell, con cinco conversiones y un penal de Richie Mo'unga y una conversión de Beauden Barrett. Los tantos de Fiji se sumaron con un try de Penai Ravai y una conversón y dos penales de Ven Volavola.

Nueva Zelanda se prepara para jugar la Bledisloe Cup frente a Australia y el Rugby Champiosnhip ante los Wallabies, Sudáfrica y Argentina ante la cual jugará el 11 de septiembre en el Eden Park de Auckland y el 18 en el Sky Stadium de Wellington.

En la pasada edición, denominada Tri Nations 2020 a causa de la ausencia del campeón mundial Sudáfrica por la pandemia de Coronavirus, Los Pumas vencieron por primera vez a los All Blacks, por 25 a 15 en el Bankwest Stadium de Sidney, perdiendo en el desquite 38 a 0 en el McDonald Jones Stadium en Newcastle.

En cuanto al Mundial de Francia 2023, el seleccionado de Nueva Zelanda integrará el Grupo A ante Francia, Italia, un equipo de Africa y otro de América.

El representativo de Fiji integrará el Grupo C junto a los seleccionados de Gales, Australia, un equipo de Europa y uno de clasificación.