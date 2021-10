Los ataques incendiarios en la cordillera, el tema de la semana desde en Bariloche en RN Radio

En eso estamos de RN RADIO 89.3 recibió por primera vez éste jueves a Soledad Maradona, periodista del RÍO NEGRO en la agencia Bariloche, en una nueva sección para conocer con mayor profundidad lo que pasa en la cordillera. Hoy nos contó sobre el conflicto mapuche en la región. "Indudablemente el tema de la semana y del mes tiene que ver con los ataques incendiarios. Hubo tres en este período en El Bolsón y Bariloche", escuchá la columna completa:

"En el ataque de ayer se encontró un mensaje donde mencionaban a funcionarios y empresarios, con la frase 'El agua y la tierra no se negocian, se defienden'. Pero el ataque no fue reivindicado por ningún grupo", explicó sobre el incendio en el Club Andino Piltriquitrón de los últimos días y agregó: "En casos anteriores, hubo reivindicaciones de parte de los autores en redes sociales. En este caso no, y se menciona el tema de la defensa de la tierra y el agua, que es un tema sensible en El Bolsón".

"Ahora hay que ver si la Justicia Federal de Bariloche acepta incorporar este hecho como uno más de este contexto. La Provincia lo va a anexar, pero hay que esperar la respuesta", detalló sobre los pasos a seguir.

