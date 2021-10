Cáncer de mama: «hay que ser conscientes de algún cambio y a la menor seña ir al médico»

"El tiempo es sinónimo de salud. No hay que dejarse estar", aseguraron desde el CEPREC. (Foto: Juan Thomes)

"Hay que ser muy conscientes del cambio en las mamas. La mujer debe realizar una autoexamen en la ducha, acostada o frente al espejo. Palpar alrededor con tres dedos, y ver si nota algún bulto, inflamación o deformación. A la mínima seña hay que ir al médico", le explicó Dora Rego, presidenta de la Asociación Centro de Prevención del Cáncer en Roca, a En eso estamos de RN RADIO 89.3 en el marco de la jornada mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama. Escuchá la nota completa:

"En estos casos, el tiempo es sinónimo de salud. No hay que dejarse estar, hay que ir a la primera señal, porque después muchas veces ya no hay tiempo. Ante cualquier duda pueden consultar al teléfono fijo 4420216, y si no siempre pueden acercarse a la sede del CEPREC", agregó Dora Rego.

