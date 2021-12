Pasaporte sanitario: comercios de Río Negro proponen descuentos a turistas que estén vacunados contra el covid

El pasaporte no impediría que los no vacunados accedan a lugares o servicios. Foto: Martín Brunella

Los comerciantes nucleados en la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro (FEERN) pedirán que la Provincia incorpore un pasaporte sanitario, para alentar la vacunación anti-Covid. La idea es que el que tenga las dos dosis aplicadas pueda acceder a descuentos especiales, en los comercios que se adhieran a la modalidad.

“No queremos que sea algo restrictivo. Sino que, al brindar un beneficio, incitemos a vacunarse al que nos visite y también al residente. Por eso ese pasaporte no impediría que los no vacunados accedan a lugares o servicios. Por el contrario, les ofrecería una ventaja a aquellos que cuenten con las dos dosis” explicó Walter Sequeira, el titular de la Federación, que también encabeza la cámara de comercio de Las Grutas.

La petición, según adelantó, fue debatida oportunamente entre las distintas cámaras de la Provincia, y se le adelantó informalmente a la gobernadora Arabela Carreras, con la que se reunirían en los próximos días para hablar de ése y otros temas.

“Lo que vemos y nos preocupa es que la gente está muy distendida, y seguimos en pandemia. Por eso, como afortunadamente también este verano será muy convocante, creemos que será un aporte positivo alentar a que los que lleguen vengan vacunados, y también a que se vacunen los que residen en la Provincia y aún no lo hicieron. Porque eso reforzará nuestra protección ante posibles contagios” agregó el comerciante.

La propuesta, según adelantó Sequeira, no está completamente delineada, pero buscarán que los beneficios que obtendrían los que presenten completo su certificado de vacunación anti-covid no sólo estén vinculados al rubro turístico.

“Queremos que todos los rubros y comerciantes que quieran sumarse puedan hacerlo, para que sea notoria la ventaja que tendría el que esté vacunado” apuntó el dirigente.

Sobre el encuentro con Carreras en el que formalizarán el pedido explicó que “será en estos días, en el arranque de diciembre. Porque nuestro interés es que se pueda poner en marcha y anunciar cuánto antes” finalizó Sequeira.