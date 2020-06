Los dichos de Gallardo y la grieta en el fútbol argentino

Que el entrenador más exitoso de la década del fútbol sudamericano y uno de los personajes más respetados en el mundo deportivo como Marcelo Gallardo emita una opinión, siempre genera impacto. En este caso, los dichos del Muñeco apuntaron contra la organización de AFA que encabeza Claudio Tapia y la decisión de los dirigentes de no permitir el regreso paulatino a los entrenamientos en contexto de pandemia.

Pero no fueron solo dirigentes los que salieron al cruce, sino también futbolistas del ascenso. Tanto los presidentes de Lanús y Banfield, como el delantero Daniel Vega, de la UAI Urquiza, opinaron en distinto sentido. Lo mismo ocurrió con Sergio Rondina, DT de Arsenal. Por su parte, D'onofrio y Matías Caruzzo lo bancaron.

"Gallardo es un actor importante y está bien que opine. Lo peor que nos puede pasar es no escuchar ideas, pero no me gusta que haya cambiado su forma de pensar porque no pensó lo mismo cuando decidió con su plantel no presentarse a jugar (con Atlético Tucumán), porque ahí también trabajaban 500 empleados en una fábrica. En ese momento ellos creían tener que priorizar la salud pese a que las fábricas, supermercados y estaciones de servicio funcionaban. Ahora veo que la salud no tiene la misma prioridad", señaló Nicolás Russo a TyC Sports, presidente del Granate y uno de los dirigentes con mayor experiencia de primera división.

Rondina, DT de Arsenal.

En el mismo sentido, el DT de Arsenal Sergio Rondina respondió: ''Entiendo lo que plantea Gallardo en cuanto a que no se estudiaron medidas de protocolo en el fútbol, como sí en otras actividades y rubros. Lo que no entiendo es que hoy estamos en el pico de contagios e instalar esto de volver a entrenar cuando, en su momento, sabemos la polémica que se armó con River al no jugar la última fecha y todavía no había ni el uno por ciento de los casos que hay hoy. Entonces, desde ese lado, no lo entiendo. Sí desde la necesidad de volver a trabajar y de que tiene que haber un protocolo.''

Daniel Vega es uno de los delanteros de mayor trayectoria del ascenso. El ''contador'' (se recibió en Ciencias Económicas), fue muy crítico para con el entrenador de River.

"El pibe de Ascenso viaja en transporte público, no tiene la suerte que tienen Gallardo o (Miguel Ángel) Russo. Yo no puedo entrenar porque hay compañeros que viajan en transporte público y ese pibe está en riesgo. Esperaba mucho más apoyo de otras instituciones para con los jugadores del Ascenso. Gallardo y muchos de elite no tienen ni idea de lo que pasa en otras categorías. Lo que hicieron en la AFA está perfecto. Chiqui Tapia es un tipo del Ascenso y por eso tomaron esa medida", afirmó en declaraciones a Nueva Opinón Deportiva.

Vega, jugador del ascenso.

Vega se refirió a la posibilidad de regionalizar la práctica deportiva: "Si me toca jugar en una provincia en la que se pueda entrenar, voy a ser solidario con el AMBA. El fútbol no es esencial, la esencialidad la tienen los médicos".

Vega fue más allá y argumentó que la situación del fútbol es similar a la de la economía. Al respecto dio su visión de cómo debe afrontarse este contexto: "Los pobres la sufren y ahora la clase media la tiene que bancar. Esto es igual en el fútbol: los de arriba la tienen que bancar. Hay mucha incertidumbre y los chicos tienen inseguridad de lo que va a pasar. Nadie está preparado para lo que se viene. Mucha gente va a quedar en un vacío terrible y más todavía los que dependen completamente del fútbol".

Lucía Barbuto es la única mujer presidenta de un club de primera. La dirigenta de Banfield, que es vocal titular de AFA en la lista de Claudio Tapia votada en mayo pasado, sostuvo que "la realidad es que con el escenario actual, con la circulación del virus en AMBA, los brotes que vemos en algunas ciudades del Interior y los consecuentes retrocesos de fases, es inviable regresar a los entrenamientos. Entendemos la ansiedad de algunos involucrados y por eso estamos los dirigentes para canalizar todo eso, frenar la pelota y pensar en frío para no tomar decisiones equivocadas, no queremos poner en juego la salud de todos y todas", describió la directiva.

Pero como el propio Gallardo afirmó, no es el único que considera que frenar totalmente la actividad futbolística en el país es un error. Matías Caruzzo, ex Boca, San Lorenzo y Rosario Central, bancó al actual entrenador del Millo. “No coincido con las decisiones que se tomaron de manera apresurada: el hecho de no jugar con ascensos ni descensos en 2021 y 2022, no lo comparto. Se pierde competitividad. Como jugadores necesitamos competir. Si volvemos a fase uno tendríamos que esperar tres fases más para arrancar, ¿no? La incertidumbre es grande. En lo personal, nunca estuve tanto tiempo sin poder entrenarme de manera normal como lo hacemos habitualmente. Lo hacemos mediante una aplicación casi todas las mañanas, con una rutina diaria, pero dista mucho lo que es nuestro entrenamiento habitual. La solución la veo muy lejana y coincido en todo lo que dijo Gallardo”.

Por su parte, Rodolfo D'onofrio cumplió con la lógica y también apoyó a su DT. "Entiendo y comparto el planteo de Marcelo porque es un tema que venimos conversando y sobre el que me ha hecho hincapié reiteradas veces. En algún momento, con un protocolo debemos abordar la vuelta a los entrenamientos, de a pocos jugadores, con horarios determinados y respetando todas las normas de higiene y distanciamiento, creo que debemos hacerlo".