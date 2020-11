Los ensayos solidarios son una realidad en el Scum de Bariloche

El sector cultural no es ajeno al parate de actividades impuesto por la pandemia. Por eso, la productora SeA logró el apoyo de la Subsecretaría de Cultura de Bariloche para poner en marcha el proyecto Ensayos Solidarios.

“Sucede que, con este contexto, hay bandas que están sin ensayar porque las salas están cerradas y hay muchos técnicos de escenario y sonidistas sin poder trabajar. Entonces, se nos ocurrió juntar las dos necesidades. Presentamos un proyecto y Cultura nos cedió el espacio”, resumió Paola Vazquez, integrante de la productora.

A partir de la iniciativa, se generó “un espacio de ensayo seguro y cuidado siguiendo los protocolos sanitarios existentes” en el Salón Cultural de Usos Múltiples (SCUM), ubicado en Moreno y Villegas.

El proyecto consiste en convocar a un sonidista que aporta el equipamiento técnico para la práctica de repertorios de las bandas que hacen, a su vez, “un aporte voluntario a la gorra” destinado a ese sonidista.

Esta movida artística se organiza los días lunes, en tres horarios diferentes para permitir una rotación entre los grupos musicales.

“Los sonidistas y técnicos de escenario también se turnan para dar la posibilidad a todos los colegas de realizar la actividad y recibir un honorario colaborativo por parte de las bandas, sponsors o instituciones”, agregó Vazquez, quien comentó que el Municipio aporta un módulo alimentario y un cajón de frutas y verduras del Mercado Comunitario Municipal a cada técnico que interviene.

Tanto los músicos como los técnicos interesados en la propuesta deben inscribirse a través de un formulario.

Los impulsores del proyecto resaltaron que los protocolos sanitarios establecen un cupo de 10 personas en el lugar de ensayo. Por eso, se sugiere que la banda que se inscriba considere que la cantidad de integrantes no debe ser mayor a 5 personas.

Cada banda tendrá dos horas para armar, ensayar y desarmar. Con pausas cada 45 minutos para ventilar y desinfectarse las manos.

Por el contexto actual, que no permite la realización de conciertos en vivo, artistas han suspendido sus actividades”. Paola Vázquez, integrante de la productora SeA.

Todos los asistentes deberán usar barbijo, salvo los cantantes, coros y vientos, que estarán exceptuados en el momento de la ejecución de la obra o instrumento. También aclararon que es necesario respetar el distanciamiento social y en el escenario, de 2,5 metros.

El técnico en sonido, Diego Linares, reconoció que su sector resultó “muy golpeado”, ya que un mes antes del aislamiento obligatorio los trabajos empezaron a caer.

“Empezamos con el pie izquierdo y, como trabajadores eventuales, nadie estaba preparado”, explicó.

Señaló que “durante la pandemia, cada uno sobrevivió de la manera que pudo. En mi caso, traté de volver a las bases. Fui a un colegio industrial y, más allá de que no es mi oficio, tampoco me conocen como técnico electromecánico o electricista. No tenía cartera de clientes. Me fui reinventando con algunas changas”.

Consideró que la iniciativa del SCUM permitió “descomprimir el asunto emocional”. “Sin saber cómo se iba a materializar la propuesta, nos pareció algo muy bueno para descomprimir esa parte de energía”.

Cómo funciona

El Municipio de Bariloche cede el espacio del SCUM de 11 a 20. Dentro de ese horario, se disponen pausas de una hora entre banda y banda, para el desarme y la desinfección del espacio.

Cada grupo tiene un plazo de dos horas para ensayar y todos los integrantes deben utilizar tapaboca o barbijo excepto los cantantes, coros y vientos.