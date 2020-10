Los equilibristas de las alturas dejan su huella en el cerro Otto

View this post on Instagram

“Si lo Crees, lo Creas” 🌟 El highline es un deporte que nos lleva a expandir nuestros límites. Para nosotros, caminar sobre la cinta en altura es poder conectar con nuestro ser interior. Conectando con nuestra respiración, que nos lleva a un estado meditativo donde nos aventuramos a explorar más allá de nuestros propios límites 🌟 Hoy nos propusimos un gran objetivo: montar 1Km+ de Highline. No es un objetivo fácil, pero sabemos que podremos lograrlo con constancia, disciplina y trabajo en equipo. 🌈 🎥 @ivan_avaca_slackliner Gracias a mil maravilloso grupo de personas que nos acompañan en esta aventura 🙏🏼❤️🤩 juntos podemos construir grande cosas!! @elpoderdeltutu @ivan_avaca_slackliner @german.sanchez.982 @paulina_letaahyah @ineshazee @kevin.simonp @florjames_ @andres.redruello @highline_latinoamerica #highline #bariloche #sports #slackline #adrenalina #extremo #freestylesports #balance #slacklining #girlpower #practicandoequilibrio #tandem #argentina #aventura #encasa #highlinefemenino #rigging #slackgirl #outdoors #highlining