Los esquiadores de Bariloche ya disfrutan del cerro Catedral

El cerro Catedral habilitó hoy sus pistas en la zona centro de la montaña y los esquiadores y snowboardistas de Bariloche comenzaron a disfrutar de la abundante nieve de la temporada.

La montaña abrió a las 9:30 con un puñado de medios de elevación. Para esa hora a sensación térmica en Bariloche era de -12ºC pero el sol morigeró el impacto y no impidió la llegada de esquiadores a la montaña.

La afluencia de público en la primera hora fue constante. Muchos residentes con pase de temporada estaban ansiosos por la apertura de las pistas.

El medio de elevación principal para esta etapa es la telesilla Séxtuple que parte desde la base. Además fueron habilitadas Punta Nevada, La Hoya y el TK Centro. Princesa 1 y 2 y Cóndor 1, y las magic carpet de la base.

El sol modera el frío en el cerro Catedral, la sensación térmica es de -12ºC. Foto: Marcelo Martínez

Los esquiadores y snowboardistas deben utilizar de manera permanente barbijo o tapabocas, antiparras y guantes. Además se exige una distancia de 2 metros entre personas.

Los paradores gastronómicos de la montaña no están habilitados para el expendio de alimentos y bebidas, solo se permite la utilización de sanitarios. En la base, en cambio, los locales gastronómicos pueden abrir con el servicio take away, y no se permite habilitar mesas ni sillas, ni siquiera en espacios abiertos.

Las pistas pisadas y los primeros esquiadores de la temporada en el cerro Catedral. Foto: Marcelo Martínez

El cerro Catedral es el primer centro de esquí del país que abre sus pistas aunque por ahora solo se permite disfrutarlo a los residentes. Se espera que en agosto se habiliten otros centros invernales de la provincia de Neuquén.