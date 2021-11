Los estrenos de noviembre en streaming

El calor va aumentando y si bien la tarde comienza a prestarse más para una salida que para encerrarse a ver TV, no está de más repasar los estrenos de las distintas plataformas de streaming ahora que las noches se hacen más largas. Y hay que decir que para este noviembre, tenemos muchas novedades para pasar un buen rato.





Uno de los grandes estrenos de este mes será “Dopesick”, la serie exclusiva de HBO Max que tendrá a Michael Keaton como protagonista. Recorre la historia de la lucha de la sociedad estadounidense contra los opioides y la adicción que estos han causado a lo largo de distintas épocas y en distintos ámbitos. Se lanzará el martes 12.

Otro arribo esperado será el de “Tick, tick, ¡Boom!”, que significará el debut en la dirección de Lin Manuel Miranda, ícono del ámbito de los musicales y ganador de los Pulitzer y Tony. Con el protagonismo de Andrew Garfield, conocemos el musical autobiográfico de Jonathan Larson, quien fuera creador de la afamada ‘Rent’. En esta historia, Jon se muestra abrumado en los días previos a presentar la obra, con la que intenta crear un éxito. Estará disponible en Netflix a partir del martes 19.

El último de los ‘tanques’ de este mes será “Herida”, que estrenará el 24 en Netflix, con lanzamiento una semana antes en los cines. Estará dirigida y protagonizada por la ganadora del Óscar Halle Berry, y se trata de un drama en el ámbito de las artes marciales mixtas. Allí, Berry es una luchadora que se aleja del deporte tras algunos problemas personales, pero varios años después intenta retomar su camino… y se encuentra con muchas más sorpresas de las que esperaba.

No solo habrá grandes estrenos fílmicos. Además ingresarán al catálogo grandes clásicos, como en el caso de HBO Max, que desde hoy mismo tendrá disponibles “Full Metal Jacket”, “Thelma y Louise” y la saga Bourne, por ejemplo.





Este miércoles, por su parte, Netflix lanzará “Más dura será la caída”, la película que tendrá a Jonathan Majors e Idris Elba como protagonistas. Allí conoceremos al forajido Nat, que debe buscar venganza de su histórico enemigo Rufus, y para ello recluta a una peligrosa banda. El viernes, por su parte, la misma plataforma estrenará la tercera temporada de “Narcos: México”. Ese mismo día, Amazon tendrá el estreno de “Historias para no dormir”, un clásico de las historias de terror autoconclusivas que finalmente lanzarán su remake.

Para el 7, Netflix estrenará “Arcane”, la serie animada de la exitosa saga de videojuegos League of Legends, que contará la historia de las ciudades gemelas de Piltóver y Zaun, en plena discordia; y de la guerra que se genera entre dos hermanas con convicciones muy diferentes.

El 12 de noviembre llegará el estreno de “Alerta Roja”, una película que iba a pertenecer a Universal Pictures pero que Netflix ‘robó’ con buen olfato por el potencial. Es que se trata de una comedia de acción que tendrá en su elenco a Ryan Reynolds, Gal Gadot y Dwayne Johnson. Trata sobre una misión de la Interpol y el FBI para buscar a los criminales más peligrosos del mundo, que tendrán que vérselas con un ‘difícil’ equipo.





Dos días más tarde, HBO lanzará “Kamikaze”, una producción danesa que cuenta la historia de Julie, una joven que se queda sola en una enorme casa vacía después de que sus adinerados padres y su hermano mueran en un accidente de avión. De ser una niña que aparentemente lo tenía todo, ahora debe reevaluar todo lo que consideraba importante en la vida. Un dama con capítulos de media hora, ideal para una maratón.

Para el viernes 19, Amazon estrenará “La rueda del tiempo”. Esta serie estará basada en la popular saga literaria de fantasía de Robert Jordan, que vendió más de 90 millones de libros. “Ambientada en un extenso y épico mundo en el que existe la magia y únicamente algunas mujeres pueden acceder a ella, la historia sigue a Moiraine, miembro de una organización femenina increíblemente poderosa llamada ‘Aes Sedai’, cuando llega a la pequeña ciudad de Two Rivers. Allí se embarca en un peligroso viaje por todo el mundo con cinco jóvenes, uno de los cuales ha sido profetizado como “el dragón renacido”, que salvará o destruirá a la humanidad”, cuenta la sinopsis. Y si bien no está anunciada como uno de los tanques, si esperan que tenga un gran éxito al nivel de otras series de ciencia ficción. ¿Será la Game of Thrones de Amazon? Solo el tiempo lo dirá…





Para el 21, Netflix tendrá disponible “Rocketman”, la biopic sobre Elton John dirigida por Dexter Fletchen; mientras que el 24, Disney + estrenará su nueva serie del Univeso Cinematográfico de Marvel, “Hawkeye”. Allí, el protagonista será Ojo de Halcón, que buscará a su nueva pupila para las próximas aventuras de este grupo de superhéroes. Por último, pero no menos importante, el 28 de noviembre se subirá “Anna Karenina” al extenso listado de HBO.

Así, noviembre trae bastante material. Y no queda solo en lo que hemos repasado: habrá mucho más, claro. Es momento de aprovechar las noches más largas, servirse algún refresco y disfrutar…



“Sueño Bendito”, la serie de Maradona



Desde el pasado miércoles, se realizó el lanzamiento de la serie de Amazon Prime sobre la vida de Diego Armando Maradona, aquella que tanta polémica trajo en su círculo íntimo.





Amazon largó una primera tanda de 5 episodios, con una duración de aproximadamente una hora; y según explicaron, irán estrenando uno más por semana, los viernes.

El elenco cuenta con Nazareno Casero, Juan Palomino, Nicolás Goldschmidt, Mercedes Morán, Rita Cortese, Julieta Cardinali, Leonardo Sbaraglia, Peter Lanzani y varios nombres más; y cuenta con la dirección de Alejandro Aimetta, Edoardo De Angelis y Roger Gual.