Los jubilados policiales de Río Negro con problemas en sus haberes

Un mal momento atraviesan los retirados y pensionados de la Policía de Río Negro. Sufren descuentos practicados desde la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) a raíz de cálculos erróneos formulados desde la Secretaría de la Función Pública sin solución inmediata, y además se quejan de una pérdida salarial del 55% en los últimos dos años.

La desprolijidad, según el Círculo de Oficiales, fue en un cálculo de la asignación hacia activos y pasivos de la fuerza sobre un adicional otorgado en enero pasado por el Poder Ejecutivo provincial denominado “Bonificación Policía”.

Consistió en una suma fija que, a criterio del ente previsional nacional, los retirados “cobraron demás” por tratarse de una incorrecta liquidación.

Números $ 16.000 percibe mensualmente un sargento retirado. Pensionados tienen ingresos promedio de entre $7.000 y $8.000. 55% fue la pérdida salarial durante los últimos dos años.

De acuerdo a la observación de los integrantes de la entidad, Pedro Simón y Rubén Calvo, lo percibieron de enero a noviembre, y la Anses tras detectar el desacierto en diciembre les descontó “el ciento por ciento en una cuota”.

Advirtieron que unos 220 pasivos que todavía le deben a la Anses, y tras ese inconveniente la provincia se comprometió a restituir el dinero admitiendo el desatino e informando sólo a los centros de retirados.

En una nota dirigida a la gobernadora Arabela Carreras, al ministro de Seguridad Gastón Pérez Estevan, y al director de Control Previsional de esa cartera, Héctor Cope, los retirados expusieron un caso testigo de acuerdo a la presentación que hizo Calvo a la entidad que está asociado. Advierte un segundo error por parte de Función Pública que debiera ser motivo de revisión.

Este segundo error obedece a la diferencia existente entre el monto de restitución informado por Cope de $ 5.750 y lo realmente descontado por la Anses con los haberes de diciembre que ascendió a $9.047, es decir que existe una diferencia de 3.290,01.

Foto: Pablo Leguizamon

El nuevo desacierto surge en virtud de que la provincia habría tomado lo descontado desde enero a julio/19 cuando la deducción de la Anses fue lo pagado erróneamente de enero a diciembre.

Los directivos entienden que de no subsanarse esa diferencia no se estaría reintegrando el ciento por ciento de lo descontado, de acuerdo al compromiso asumido oficialmente, sino el 63% con un perjuicio del 37%.

Calvo y Simón dijeron no tener novedades del planteo ya que los descuentos absorbieron el retroactivo de los aumentos que se le otorgó a los activos por julio, agosto y setiembre.

“El primer desacierto fue involuntario por parte de la Unidad de Control Previsional (UCP) que depende de Función Pública, pero el segundo es voluntario, no nos quieren atender por este problema y hacer correcciones técnicas, y esto es precariedad pura de nuestro sistema previsional (policial) manejado con una planilla Excel y con la memoria de un par de empleados de las liquidaciones”, concluyeron.

Los pensionados, el sector más vulnerable

“Nosotros queremos que nos reciban porque es necesario actualizar leyes, y en estos momentos el sistema no garantiza un sueldo mínimo a los pensionados, que es el sector más vulnerable ya que se trata de beneficiarios que son familiares de policías fallecidos, y algunos se reparten los $ 7.000 u 8.000 que cobran”, advirtieron los directivos. En el país, la jubilación mínima está en 14.000 en la actualidad.

Foto: Pablo Leguizamon

En cuanto al atraso salarial con pérdida del valor adquisitivo, obedece según su criterio, a que cuando el Poder Ejecutivo rionegrino otorga aumentos al personal en actividad (del cual están enganchados los pasivos) en concepto de sumas no remunerativas, al no contar con aportes, la Anses no se las reconoce y en consecuencia no ingresan al salario ni de retiros ni pensiones.

Otro inconveniente que sigue de cerca el Círculo, presidido por Juan Manuel Castañeda, es la falta de pago del juicio entablado a la provincia en concepto de “Zona Austral”. Sólo un retirado lo percibió aun cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene a 200 ex uniformados con sentencia firme.