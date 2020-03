Los maestros vuelven al paro por dos días

El gremio docente arrancará mañana con un paro de 48 horas y una marcha provincial programada para el martes a las 10, desde el monumento a San Martín. Con el slogan “la marcha de las banderas”, instaron a participar a cada escuela de la provincia, con su propia pancarta.



ATEN rechazó al propuesta del Ejecutivo provincial de actualización por IPC para los próximos seis meses y salió a cuestionar el mal estado de las escuelas neuquinas, hecho que enfrentó aún más al sindicato con el gobierno provincial.



La ministra de Educación, Cristina Storioni, aseguró que esta semana presentará un informe sobre la situación de las 49 escuelas “que el gremio presentó mediáticamente” con deficiencias y reafirmó que son 5 los establecimientos en la provincia con problemas de infraestructura para desarrollar el ciclo escolar. Además amenazó con descontar a los docentes los días no laborados. La respuesta del secretario general del gremio docente, Marcelo Guagliardo no tardó en llegar. “Responderemos con miles en las calles y si no hay respuestas endureceremos las medidas de fuerza”.



Horario 10 horas es el horario pautado para el inicio de la marcha provincial de docentes que comenzará en el monumento a San Martín.

El sindicato insistió también con la convocatoria a una nueva reunión que aún no figura en la agenda diaria del gobierno provincial. La ministra de Gobierno, Vanina Merlo, solo se limitó a decir que la oferta de actualización semestral fue el “máximo esfuerzo que pudimos hacer”.



Con este estado de situación, los maestros neuquinos regresarán a las calles está semana y dejarán por dos días las aulas vacías. Las clases retornarán el miércoles y el gremio evaluará luego de la marcha provincial del martes los próximos pasos a dar.



Los dos días de paro de la semana pasada fueron de alto acatamiento, según los docentes y de muy baja respuesta, según aseguró el gobierno provincial.